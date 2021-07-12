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الإثنين، 12-07-2021 02:29 م

إطلاق أول حاضنة للأمن السيبراني في الأردن

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الوكيل الإخباري - أطلقت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية "إنتاج" و"ستارت أبس جو"، بدعم من صندوق الريادة الأردني، الاثنين، أول حاضنة أعمال "حماية تيك" للشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني في الأردن.اضافة اعلان


وقال المدير التنفيذي في جمعية إنتاج نضال البيطار، إن الحاضنة هي أول حاضنة للشركات الناشئة المعنية في مجال الأمن السيبراني والمدعومة من صندوق الريادة الأردني وبعض شركات القطاع الخاص، لمدة سنتين لتخريج 15 شركة ناشئة بعد تلقيهم الدعم التجاري والفني ومساعدتهم على فتح أسواق جديدة جاهزة للاستثمار.

وأوضح أن الجمعية تبدأ من الاثنين باستقبال طلبات الانضمام للحاضنة لمدة شهر، ثم تقييم واختيار اول فوج مكون من 5 شركات يتلقون التدريب والاستشارات لمدة 6 أشهر ثم اختيار الفوج الثاني من 5 شركات أخرى.

وأضاف أن لجنة التحكيم تتكون من جمعية إنتاج وصندوق الريادة الأردني وبعض الخبراء المعنيين بمجال الأمن السيبراني في القطاع الخاص.

وأشار البيطار إلى أن قيمة الدعم تقريبا 140 الف دينار لمدة سنتين لا تتلقاها الشركة مباشرة بشكل نقدي فقط بل من خلال المدربين والمستشارين والتدريب على خطط واحتياجات كل شركة.

 




 

 


 

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