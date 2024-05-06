الإثنين 06-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 06-05-2024 12:29 ص

الأمانة تعلن طوارئ متوسطة للتعامل مع عدم الاستقرار الجوي

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 الوكيل الاخباري -  أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح يوم الاثنين للتعامل مع كتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة تتأثر بها المملكة حسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

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وأكدت الأمانة الجاهزية للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي.


ودعا الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102و 117180).

 

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