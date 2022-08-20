إطلاق المرحلة الثالثة من بنك الملابس في الأغوار الجنوبية

الوكيل الاخباري - أطلق فريق "مسار الخير" للتنمية المستدامة، اليوم السبت، المرحلة الثالثة من بنك الملابس المتنقل في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي، وبدعم من جمعية "بذور العطاء" الخيرية للأيتام وفريق مبادرة "يلزمنا ما لا يلزمكم".



وقال رئيس الجمعية الوطنية فتحي الهويمل، إن إطلاق هذه المبادرات المجتمعية أسهم في التخفيف على الأسر العفيفة في الأغوار الجنوبية، لا سيما أنها تصنف ضمن المناطق الأشد فقرا في المملكة، مشيراً إلى أن نحو 200 أسرة من مختلف أنحاء اللواء استفادت من بنك الملابس.

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