الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم عن إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق سند الحكومي بعد الانتهاء من إضافة بعض التحديثات والاضافات الجديدة من خلال رفع النسخة الجديدة من التطبيق على متاجر التطبيقات الثلاث (IOS / Android / Huawei) حيث أصبح متاحا استخدامها من قبل المواطنين عن طريق تحديث النسخة الحالية لمن قام بتحميل التطبيق من قبل او تحميل التطبيق مباشرة ممن لم يستخدم التطبيق قبل ذلك، حيث تشمل النسخة الجديدة من تطبيق سند على عدد من المزايا التي تسهل رحلة المستخدم عند التسجيل والتعامل مع الخدمات الحكومية الإلكترونية ليكون المنصة المركزية للخدمات الحكومية لإنجاز العديد من الخدمات الحكومية الرقمية في أي وقت ومن أي مكان.

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وأشارت الوزارة أنه من خلال النسخة الجديدة من تطبيق سند أصبح بإمكان المواطنين من انشاء هوية رقمية تمكنه من الوصول إلى مستنداته الرقمية وسجلاته الشخصية والتي تشمل البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد ورخصة القيادة ورخصة المركبة وشهادات الثانوية العامة والجامعية والوصول إلى الهوية الصحية والتي تحتوي على شهادة التطعيم وفحوصات كورونا الخاصة بالمستخدم بالإضافة الى مجموعة من الخدمات الحكومية، كما سيتيح التطبيق قيام المستخدم من دفع الفواتير الخاصة به من خلال ربط التطبيق مع قنوات الدفع المتوفرة.



وأوضحت الوزارة أنه ولغاية استفادة المواطنين من تلك الخدمات التي يوفرها تطبيق سند لا بد من تفعيل الهوية الرقمية من خلال زيارة محطات سند المنتشرة في جميع انحاء المملكة الأردنية الهاشمية بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص، حيث بالإمكان الحصول على قائمة مواقع محطات سند من خلال الضغط على قائمة "بقربي" من داخل التطبيق نفسه واختيار "محطات سند"، كما أوضحت الوزارة أنه بإمكان المواطنين أيضا إنشاء حساب في تطبيق سند بدون تفعيل الهوية الرقمية والحصول على الخدمات المتوفرة لتلك الغاية، وفيما يخص الغير الأردنيين بإمكانهم التسجيل و الدخول كزائر للوصول لبعض الخدمات المختارة، حيث ستقوم الوزارة ومن خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم شرح مفصل عن آلية التسجيل بتطبيق سند وآلية تفعيل الهوية الرقمية من خلاله.



وأكدت الوزارة انه وفي المرحلة الحالية تم إضافة عدد بسيط من الخدمات الحكومية في النسخة الجديدة للتطبيق بهدف الحصول على الملاحظات والتغذية الراجعة من قبل المستخدمين حيث ستعمل الوزارة على اضافة اكثر من 400 خدمة حكومية تباعا خلال العام 2022 وضمن خطة ربعية وصولا الى العدد المطلوب وحسب مصفوفة أولويات تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعايير ، حيث تشكل هذه الخدمات 20% من عدد الخدمات الحكومية والتي تشكل أيضا 60% من مجموع الحركات لاستخدام الخدمات الإلكترونية الحكومية ويستخدمها أكثر من 80% من المواطنين بشكل مباشر، كما سيتم قريبا اضافة خدمة التوقيع الرقمي، المخاطبات الرقميه، وكثير من الخدمات المساندة التي تلبي حاجات المواطنين والمقيمين بالدرجة الأولى.



وتجد الإشارة هنا إلى أن عدد تحميلات تطبيق “سند” الحكومي تخطى حاجز الـ مليونين ونصف تحميل من خلال متاجر التطبيقات الثلاث وذلك خلال الفترة منذ انطلاقته ولغاية اليوم.

