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الأحد، 09-01-2022 02:35 م

إغلاق 8 منشآت لعدم التزامها بالتدابير الوقائية

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة السياحة والآثار، إن فرق التفتيش والرقابة التابعة لها وللجهات المعنية الأخرى، أغلقت خلال شهر كانون الأول الماضي 8 منشآت سياحية وحررت إنذارات ومخالفات بحق 49 منشأة أخرى بين مطعم وفندق، لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة الخاصة بكورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن لجان الكشف نفذت 1058 جولة تفتيشية على المنشآت السياحية في جميع محافظات المملكة، وقامت بتنبيه 82 منشأة، لافتة الى وجود 858 منشأة سياحية ملتزمة بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.

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وأكدت الوزارة أن فرق التفتيش والرقابة كثفت جولاتها التفتيشية على المنشآت السياحية كافة، للتأكد من الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة والإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا، ومراقبة مدى تطبيق أوامر الدفاع والتعليمات الصادرة عنها وتنفيذها والتقيد بها.


واوضحت أنه تم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط التي وضعتها الوزارة، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته والبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة العمل.


وشددت الوزارة في بيانها، على ضرورة التزام المنشآت السياحية والمتواجدين داخلها بأوامر الدفاع التي تنص على مراعاة التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات، وأعداد الأشخاص المتواجدين على الطاولات والتباعد بينها، إضافة إلى وجود عامل للتدقيق على تطبيق "سند أخضر" لدخول المرتادين على المنشأة.

 




 

 


 

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