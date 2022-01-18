الثلاثاء 18-01-2022
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الثلاثاء، 18-01-2022 02:27 م

إعلان صادر عن مستشفى الجامعة الأردنية

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الوكيل الإخباري - أعلن مستشفى الجامعة الأردنية استمرار تنفيذ قراره بمنع الزيارة للمرضى الراقدين على أسرّة الشفاء منعا باتا، وذلك بسبب الظروف الوبائية الراهنة وفي ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا وامتثالا لأمر الدفاع رقم (11).

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ودعت إدارة المستشفى في بيان المواطنين إلى الاكتفاء بالتواصل مع المرضى عبر وسائل الاتصال المختلفة، باستثناء الحالات التالية:


1. مرضى العمليات الجراحية (يوم إجراء العملية)، يُمنح تصريح عدد (2)، شريطة أن يكون من درجة القرابة الأولى للمريض، مع ضرورة إبراز شهادة المطعوم أو تطبيق سند أخضر.


2. مرضى العناية الحثيثة والحالات الحرجة، يُمنح تصريح عدد (2) لمدة لا تزيد عن (15) دقيقة، شريطة أن يكون من درجة القرابة الأولى، مع ضرورة إبراز شهادة المطعوم أو تطبيق سند أخضر.

 




 

 


 

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