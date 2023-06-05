الإثنين 05-06-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 05-06-2023 09:13 م

إطلاق مشروع تحديث بطاقات الوصف الوظيفي بالخدمة المدنية

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الوكيل الاخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن عملية مراجعة وتحديث بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف في الخدمة المدنية، ترتبط بشكل أساسي بتنفيذ مشاريع ومبادرات خارطة طريق تحديث القطاع العام، خاصة فيما يتعلق بالتقييم الكمي والموضوعي للوظائف.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع تحديث وتطوير بطاقات الوصف الوظيفي لوظائف الخدمة المدنية، اليوم الاثنين، بمشاركة برنامج تعزيز الحوكمة، وبدعم وتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأضاف الناصر أن هذا المشروع الوطني المهم، الذي ينطلق اليوم، يتضمن تشكيل فريق من الخبراء العاملين في القطاع العام وفرق مناظرة في جميع الأجهزة الحكومية لمراجعة وتحديث بطاقات الوصف الوظيفي لوظائف الخدمة المدنية.

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