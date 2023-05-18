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الخميس، 18-05-2023 10:01 م

ثلاثة مراكز للتطوير الوظيفي في البلقاء التطبيقية

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الوكيل الاخباري - وافق مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية في جلسته الأخيرة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الدكتور أمية طوقان على إنشاء ثلاثة مراكز للتطوير الوظيفي في الجامعة في شمال ووسط وجنوب المملكة.

ويأتي القرار في إطار جهود الجامعة لتنفيذ ما ورد في خطتها الاستراتيجية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة بإثراء تجربة التعليم والتعلم للطلبة وتقديم تجربة تعليمية تعلمية تضمن تعزيز الميزة التنافسية للخريجين وصقل شخصية الطلبة وتمكينهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم لزيادة فرص التشغيل للطلبة.

وقال طوقان، إن هذه المراكز تشمل مركز التطوير الوظيفي لكليات إقليم الشمال ومقره في كلية إربد الجامعية، ومركز التطوير الوظيفي لكليات إقليم الوسط ومقره في مركز الجامعة، ومركز التطوير الوظيفي لكليات إقليم الجنوب ومقره كلية الكرك الجامعية.

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