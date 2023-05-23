الناجحون في الامتحان التنافسي في مختلف التخصصات - اسماء

الوكيل الإخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية عن أسماء الناجحين في الامتحان الالكتروني الذي تم عقده في ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 4-5-2023



بكالوريوس شريعة ودراسات اسلامية

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البادية الجنوبية / لواء القويرة

طارق شحاد علي المراعيه



البادية الوسطى/ لواء الجيزه

اصيل خالد محمود المصرى

عثمان فيصل خالد المصري

محمد خليل عوض ابو جخيدم



البادية الوسطى/ لواء الموقر

ابراهيم احمد جميل الشنيطي

مخلد علي جويعد الدهام



محافظة الطفيلة / لواء قصبة الطفيلة

طارق طه محمد الفقراء



محافظة العاصمة / لواء القويسمة

ابراهيم زياد يوسف الشويكي

محمد حسام عبد الكريم محمد عبد العزيز

معاذ عبد اللطيف فضل ابو الهيجاء



محافظة العاصمة / لواء ناعور

مصطفى خالد مصطفى سالميه



محافظة العقبة / لواء قصبة العقبة

امجد محمد يحيى المتولي

بلال محمود حسن عبد الجواد

محمد اسماعيل احمد الرياطي

محمد مصطفى محمد ابو خديجه

محمود ناصر محمود بني عامر



محافظة الكرك / لواء الاغوار الجنوبية

علي سلامه علي العزازمة



محافظة الكرك / لواء عي

عبد الكريم ثائر عبد الكريم الرواشدة



محافظة الطفيلة / لواء بصيرا

حاتم عبد احمد الزيدانين

عمر احمد عبد الرحيم عيال سلمان

محمد ظاهر علي عيال سلمان

منتصر بالله حربي محمد السعودي

همام عاصم فتحي الرفوع



محافظة مادبا / لواء قصبة مادبا

سامر حسن جمال خليل

صالح ماجد صالح ابو عيشه

صهيب زكريا احمد الوخيان

عبد الله محمد جمعه المعايعه



اسماء الناجحين في الامتحان الالكتروني الذي تم عقده في ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 3-5-2023



بكالوريوس اللغة الانجليزية وآدابها

محافظة العاصمة

اسماء يوسف اسماعيل جفال

اسيل احمد محمد الدحيات

اشراق محمد خليل عقل

الاء عبد الكريم محمد سعاده

ايمان سالم ابراهيم حمايده

ديمه محمود حامد النسعه

شيماء عبد المقصود محمد الخطيب

غدي محمد غسان عاهد ابو غزال

ناهد ناجي قاسم عبد القادر

هديل فؤاد محمود هندي



بكالوريوس صيدلة

محافظة البلقاء

احمد فواز يوسف سليمان

مبارك غازي مبارك العزب

محمد عبد الحميد محمد صلاح

نضال اسحق محمد ابوزر



محافظة الزرقاء

ايمن محمد رمضان مصطفى القنه

محمد وصفي عبد اللطيف خليل



محافظة جرش

حسام الدين ابراهيم سليمان مرازيق

حمزه مشهور ذيب أبو شريخ

عادل محمد جهاد محمد شعبان

عبد الرحمن امين عبدالرحمن بني محمد

علاء سامي محمود ابو صهيون

علي محمود علي الزريقات

عمر مازن احمد صدقي العقيلي

محمد حسن احمد ياسين

محمد رياض عيسى زيغان

محمد نهار احمد قطوم

محمود محمد محمود سعد

نياز عبد الله سليمان الدلابيح



دبلوم ادارة اعمال

البادية الشمالية

اشراف حسن معيلي الجمعان

نعمات سليمان فنخور العظامات

هناء محمد نمران القعيد السرديه

وعد ناجح فالح الرواشده



بلدية الحلابات

ساره موسى محمد العثمان

لانا فلاح عواد العثمان



بلدية الهاشمية الجديدة

امال ناصر سليمان الفقير

ايمان محمد راضي ابو سلعوم

جميله عبد الرحمن صادق ناصر

رزان عبد الكريم جوهر الشرفة

سعاد عبد القادر محمد الفسفوس

فداء محمود سليمان ابو تيم

ليلى عمر مذيب هواري



بلدية برما

سوار اياد محمود جوعان



بلدية عي

ابراهيم كامل اكريم الحلالمه

راكنه عطا عبد الكريم القراله

محمد نايل جميل الشواوره

نبال كمال مشالش القراله



محافظة المفرق

المنذر احمد عايش العليمات

رامي صلاح الدين حسن اسماعيل

عامر ناجح حسن الشاعر

محمود مقبل محمود الخزاعله

هيثم نايل احمد الخوالده



محافظة جرش

احمد عبدالله محمد خوالدة

احمد محمد احمد نمر

محمد عاطف محمد الشبلي

هاشم يوسف عيسى الحتامله



محافظة عجلون

تماضر عبد الله حسن المومني

رائده محمد عبد الله المومني

سائده زاهي علي الطيفور

سمر مصطفى علي المومني

دبلوم إدارة لوازم ومستودعات



اقليم وسط

براء ابراهيم طه خلف

ياسر بركات مبروك الطوارشة



محافظة اربد

ليث محمد طالب الفياض

محمد غازي محمود الربيع

دبلوم ادارة المكاتب والمعلومات



محافظة الطفيلة

احمد سليمان محمد الزغيبات

دبلوم اقتصاد منزلي



محافظة مادبا

امان موسى ذياب ابو شنار

هناء محمود يونس ابو مرعي

دبلوم الهندسة الالكترونية



اقليم وسط

محمد عادل خالد الفقير

محمد عبد الفتاح عبد الكريم الخطيب



دبلوم الهندسة البحرية

محافظة العقبة

محمد علي محمد الجماعين

هاشم ناصر هاشم الشمايله



دبلوم الهندسة الكهربائية

محافظة المفرق

خليل كامل خليل جمعة

عبد الله سالم احمد الشديفات

دبلوم الهندسة الكيماوية



اقليم وسط

فيصل هيثم سليمان قشطاوي

محمد عمر حسن الخضور

محمود نايل محمود الاسمر



دبلوم الهندسة المدنية

بلدية الحلابات

عبد الرحيم محمد عبد الرحيم سقلاوي

بلدية جرش الكبرى

سماح انور حسن عطايا

صدام محمد خلف ابو ملحم

محمد اعقيلان احمد القيسي

محمد رضوان علي الشبلي

محمد مصطفى محمد حوامده

مؤنس مروان علي عليان



دبلوم الهندسة المعمارية

بلدية الشعلة

ريم عزالدين حسين طوالبه



دبلوم الهندسة الميكانيكية

اقليم وسط

عبد الرحمن جمال سلام علي

دبلوم تربية ابتدائية وطفل



محافظة اربد

ابتسام طلال عبد الله الجيزاوى

امنه محسن شحادة الشرمان

تمام عبدالكريم محمد الفقيه

ميسر عايد علي جباعته



محافظة العاصمة

اخلاص يوسف اسماعيل كتكت

ايناس عبد الكريم محمد رمضان

رانيه ربحي عبد المنعم رزق

رائده مسعف محمود دعابس

رجاء حسن محمود حماد

ساره يوسف عبد الرحمن ابزيع

سماهر عارف سالم السكارنه

عبله حسين اسماعيل المقوسي

منى مصباح احمد نبهان

ناريمان محمد موسى عيسى التميمي

نيفين هارون عثمان ابو زيتونه

هناء محمود نجيب برماوي



دبلوم تربية خاصة وتأهيل

محافظة الزرقاء

خوله احمد ابراهيم اخميس

شاديه محمد خليف الزيود

شرين حلمي محمد ابو رواع

شيماء توفيق رمضان ابو عجلان

غادة وليد عبد الكريم المومني

غدير جميل نمر الياسين

فاطمه محمد طاهر ابو الخير

ناريمان فريد صبحي عيشه

هبه غالب عبد الله غباين



محافظة الطفيلة

اسماء عبد الوهاب فلاح القطيمات

شاديه اعبيد حسن البدور

كوثر هاني محمد النظامي

دبلوم تربية وتعليم



محافظة العاصمة

رنا عايش محمود ابوسيف

رويده ابراهيم مساعد ابو جلال

هناء احمد دخيل السردي

ولاء عبد القادر صالح ابو ربيع



دبلوم تغذية وتصنيع غذائي

محافظة العاصمة

اريج عمر سماره سماره

خلود عبد الحليم احمد العتيبي

رندا مصطفى نمر ابو هنطش

مها فارس احمد ابو فارس



دبلوم علم اجتماع

محافظة البلقاء / لواء الشونة الجنوبية

عنود طلال عبد الرحيم العلاوين

غاده محمد احمد العبيد

فاطمه محمد يوسف الدباس



محافظة الزرقاء

ازدهار محمد سلامه القراله

خلود زهير محمد المجالي

كوثر مازن احمد الشمايله

مريم محمد محمود عليوه



محافظة عجلون

ابتسام احمد محمد الصمادي

انشراح عبد الفتاح علي الزغول

رهام علي محمد الزغول

زها عبد الكريم حسن نجادات



دبلوم فنون جميلة

بلدية طبقة فحل

رامي محمد علي كنعان

زينب حمد مرشد عبد الله

عمران فلاح حسن الثعلبي

نوفان ساري نواف ابو شحرور



دبلوم محاسبة

بلدية الرصيفة

خديجه حسين حسن غزال

رشا مصطفى العبد عرفه

علياء محمد طاهر علي

مرام خالد محمد محمد

منال عبد الرحيم سليم سلامه

محافظة اربد / لواء الاغوار الشمالية

محمد نزمي محمد عبد القادر



محافظة الزرقاء

ابراهيم خليل ابراهيم ابراهيم

حمزه راجح احمد عبد الله

علي شفيق حسن ابو جودا

هاشم محمد مصطفى خميس



محافظة المفرق

دعاء محمد عبد الله عقله

هيا سامي قاسم العناسوه



محافظة عجلون

رضوان سامر رضوان الصمادي

معاذ احمد بشير زغول

معتز نادر محمد الصمادي



محافظة معان / لواء البتراء

اميره محمد عيد السلامين



دبلوم مختبرات وتحاليل طبية

محافظة المفرق

اسلام عبد الكريم دريبي المساعيد

حنان مروان جمعه ابو عريد



دبلوم مكتبات وتوثيق+مصادر تعليمية ومكتبات

محافظة العاصمة

محمد فايز يوسف الثوابيه

هيثم عبد الوهاب غصاب السكارنه

ياسر فهد محمد العياش

يوسف محمد علي الرحامنه

دبلوم نظم المعلومات الإدارية



محافظة المفرق

انس مالك خليل الجلاد



دبلوم هندسة المساحة

بلدية الشعلة

خالد احمد يوسف خزاعله

عمران عثمان محمد طوالبه



بلدية الوسطية

احمد رياض عبد القادر ابو الفول

محمد نعيم سليمان الرياحنه



بلدية ايل الجديدة

ايهم حابس دويشر ابو شتال

ضياء الدين محمد سالم النعيمات



محافظة جرش

رامي حسني احمد عطايا

محمد عامر عبد الرواشده

مصطفى رائد يوسف الكايد

معاذ عثمان حسن حساين



دبلوم هندسة الميكاترونكس

يزن صلاح الدين محمد حرز الله



دبلوم هندسة تكنولوجيا الصناعات الكيماوية

طارق عبد الله مطلق المبيضين

عمر محمد عليان علاونه

عيسى عبد الكريم عيسى الزغول

يزن عاطف احمد العزه



ماجستير مكتبات وتوثيق+مصادر تعليمية ومكتبات

محمد ناصر سعيد عويضه

ياسمين حامد محمود حرب



اسماء الناجحين في الامتحان الالكتروني الذي تم عقده في ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 2-5-2023



بكالوريوس احصاء

محافظة العاصمة

سنان وائل محمد عواده

بكالوريوس الابنية والانشاءات



بلدية القويرة الجديدة

سلطان سلامه علي ابو جعيبه

ماجد عبد الله محمد العويضات



محافظة الزرقاء / لواء الرصيفة

احمد جمعه تيهي العمرو

امنه امين محمد المناسيه

اميمه مخلد صالح اللحاويه

براءه حمدى احمد المعايطه

دعاء منصور مسعود ابو قديرى



بكالوريوس العلاج الوظيفي

محافظة الزرقاء

اريج هاشم محمد حمد الله

مادلين محمد احمد شقره

ميرفت جاسر محمد مصطفى

نهدى حسين نايف الحوامده

ولاء جمال سلامة حماد



بكالوريوس اللغة العربية وآدابها

محافظة العاصمة

احمد محمد عبد الله العمايره

ايهم حسن مصطفى عبد ربه

بشار حسين عاهد حسان

بشار عبد الرحمن ربحي الهرش

صهيب احمد عبد ايوب

عبد الرحمن ابراهيم حسين صدقه

عبد الرحمن وليد امين البس

علي سيف محمود السرى

فارس محمد يوسف الشيحان

محمود ابراهيم محمد جعاب

معتز عيسى حسن ابو توبه

منصور نصير سليمان ابو ليله

موسى ناصر موسى الصويص



بكالوريوس الهندسة الصناعية

محافظة العقبة

حمزة فاروق احمد العزام

محمد سمير رباح المبيض

معز العرب مشهور مرزوق التخيمي



بكالوريوس الهندسة الكهربائية

بلدية جرش الكبرى

ربيع امين عبد الرحمن عتوم

زيد زياد محمد بنات



محافظة الكرك

عبد الله نضال عبد الله الفريجات

سائد سلطي سعد الربضي

عمر حمدان احمد القطامين

ميساء محمد خلف رماضنه



بكالوريوس الهندسة المدنية

محافظة اربد

احمد بشير سليمان البشايرة

ايهم عمر محمد علاونه

مروان محمود سالم الزعبي



بكالوريوس الهندسة المعمارية

محافظة اربد

حنين معاذ يوسف القيام

راشد صالح علي الشرمان

طارق هادى احمد كنعان



محافظة معان

رهف امجد محمد ابو جري

سمى خالد عبد المطلب الحسنات

مروة ايمن فايز الشراري



بكالوريوس الهندسة الميكانيكية

بلدية حوشا الجديدة

عمر محمد فرحان بني خالد

معتز حمدان قاسم بني خالد



بكالوريوس تأمين

احمد عبدالله احمد الصغير

ايمان عبد الفتاح محمد ابو عون

بلقيس طه عبد الكريم العثامين

جهاد عمر احمد الغول

ذوابه عبد الله محمد العرينات

رحمه نادر ابراهيم موسى

رنا حماد عبد الغني عبده

سنان محمد عبدالله الخريسات

كرم خليل محمود العوامله

نضال احمد ساير العواوده



بكالوريوس تمريض

محافظة الكرك

زيد محمد كامل الخطيب

عبادة ياسين عبدالحميد الرماضين الحباشنه

مجدى سميح عبد الهادى البوات



بكالوريوس حقوق

بلدية جرش الكبرى

صالح عبد الله صالح العتوم

غاده محمد سعيد يوسف

فراس محمد موسى عتوم

منى سالم علي بني مصطفى



محافظة الزرقاء / لواء الرصيفة

رائد محمد عطا الله العمرو

نضال عايد عيد المعارفه

وجدان توفيق ابو سته ابو وندي



بكالوريوس صحافة واعلام

محافظة العاصمة

سعاد منير محمد ابو ظلام

صدام عيسى محمد اليحيى

بكالوريوس طب



بلدية الرمثا الجديدة

جعفر صلاح صالح صدقه



بكالوريوس علاج طبيعي (معالجة حكمية وتأهيل)

محافظة البلقاء

اماني انور انطون شحاده

حليمه فليح حمود الخرابشة



محافظة الكرك

عبيده ابراهيم عواد المصاروه



بكالوريوس علم اجتماع

بلدية بني هاشم

ذياب عبد الله ناصر الشرفات



بكالوريوس علم نفس وارشاد

محافظة الزرقاء

المثنى يوسف خليف القلاب

المنتصر بالله عبد الحليم علي حيمور

ايمن نضال عبده مفرح

محمود احمد صالح عبد الغني



بكالوريوس علوم الحاسب الآلي

بلدية الوسطية

صفاء فوزي عبد الله عمري



بلدية جرش الكبرى

ايناس مصطفى علي الصمادي

دعاء علي سليم مساعده

محمد سليمان عبدربه غطاشه



محافظة العاصمة

ايمن عمر شحاده عبد المجيد

باسم حامد عبد العظيم غبون

علاء صلاح محمد ابو خليل

اسمهان احمد عبد الله جوارنه



بكالوريوس فنون جميلة

ديانا خالد بدرى الشرع

سناء محمد ذيب علاونه

نانسي نواف منصور عبيدات

هنادى حسين عبد الرحمن المطلق



بكالوريوس محاسبة

محافظة جرش

هند عمر صالح الرحيمي



بكالوريوس هندسة الاتصالات

اقليم وسط

اريج محمد عبد الله ابو عياش

سهيل عبد ربه محمد الزواهره

شيرين حمد فندى البدور

ميرفت احمد سلمان القيسي

نعيم سعيد وهبة عوض



اريج حسين محمود بني عبد الغني

غفران ابراهيم صالح العمرى

ناتاشا رضوان عبدالله شطناوي

نجود عدنان يوسف حواشين



بكالوريوس هندسة الحاسبات الالكترونية

بلدية جرش الكبرى

امل عمر سليمان الزعبي



بكالوريوس هندسة الطاقة المتجددة(جامعيون)

بلدية الرصيفة

احمد زهير احمد العجيمي

عمر محمود عليان مصطفى



بكالوريوس هندسة الطرق

بلدية جرش الكبرى

عمر علي عبد المحسن بنات



بكالوريوس هندسة المساحة

محافظة الزرقاء / لواء الرصيفة

ريم حامد نزال السيايده



بكالوريوس هندسة الميكاترونكس

محافظة الزرقاء / لواء الرصيفة

امل محمد عواد العمرو



محافظة العاصمة

امجد جمال محمد القواسمه

عبد السلام ماهر عبد السلام الظاهر

عطا سهيل عطية السقا