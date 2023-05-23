الناجحون في الامتحان التنافسي في مختلف التخصصات - اسماء

الوكيل الإخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية عن أسماء الناجحين في الامتحان الالكتروني الذي تم عقده في ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 4-5-2023
بكالوريوس شريعة ودراسات اسلامية
البادية الجنوبية / لواء القويرة
طارق شحاد علي المراعيه
البادية الوسطى/ لواء الجيزه
اصيل خالد محمود المصرى
عثمان فيصل خالد المصري
محمد خليل عوض ابو جخيدم
البادية الوسطى/ لواء الموقر
ابراهيم احمد جميل الشنيطي
مخلد علي جويعد الدهام
محافظة الطفيلة / لواء قصبة الطفيلة
طارق طه محمد الفقراء
محافظة العاصمة / لواء القويسمة
ابراهيم زياد يوسف الشويكي
محمد حسام عبد الكريم محمد عبد العزيز
معاذ عبد اللطيف فضل ابو الهيجاء
محافظة العاصمة / لواء ناعور
مصطفى خالد مصطفى سالميه
محافظة العقبة / لواء قصبة العقبة
امجد محمد يحيى المتولي
بلال محمود حسن عبد الجواد
محمد اسماعيل احمد الرياطي
محمد مصطفى محمد ابو خديجه
محمود ناصر محمود بني عامر
محافظة الكرك / لواء الاغوار الجنوبية
علي سلامه علي العزازمة
محافظة الكرك / لواء عي
عبد الكريم ثائر عبد الكريم الرواشدة
محافظة الطفيلة / لواء بصيرا
حاتم عبد احمد الزيدانين
عمر احمد عبد الرحيم عيال سلمان
محمد ظاهر علي عيال سلمان
منتصر بالله حربي محمد السعودي
همام عاصم فتحي الرفوع
محافظة مادبا / لواء قصبة مادبا
سامر حسن جمال خليل
صالح ماجد صالح ابو عيشه
صهيب زكريا احمد الوخيان
عبد الله محمد جمعه المعايعه
اسماء الناجحين في الامتحان الالكتروني الذي تم عقده في ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 3-5-2023
بكالوريوس اللغة الانجليزية وآدابها
محافظة العاصمة
اسماء يوسف اسماعيل جفال
اسيل احمد محمد الدحيات
اشراق محمد خليل عقل
الاء عبد الكريم محمد سعاده
ايمان سالم ابراهيم حمايده
ديمه محمود حامد النسعه
شيماء عبد المقصود محمد الخطيب
غدي محمد غسان عاهد ابو غزال
ناهد ناجي قاسم عبد القادر
هديل فؤاد محمود هندي
بكالوريوس صيدلة
محافظة البلقاء
احمد فواز يوسف سليمان
مبارك غازي مبارك العزب
محمد عبد الحميد محمد صلاح
نضال اسحق محمد ابوزر
محافظة الزرقاء
ايمن محمد رمضان مصطفى القنه
محمد وصفي عبد اللطيف خليل
محافظة جرش
حسام الدين ابراهيم سليمان مرازيق
حمزه مشهور ذيب أبو شريخ
عادل محمد جهاد محمد شعبان
عبد الرحمن امين عبدالرحمن بني محمد
علاء سامي محمود ابو صهيون
علي محمود علي الزريقات
عمر مازن احمد صدقي العقيلي
محمد حسن احمد ياسين
محمد رياض عيسى زيغان
محمد نهار احمد قطوم
محمود محمد محمود سعد
نياز عبد الله سليمان الدلابيح
دبلوم ادارة اعمال
البادية الشمالية
اشراف حسن معيلي الجمعان
نعمات سليمان فنخور العظامات
هناء محمد نمران القعيد السرديه
وعد ناجح فالح الرواشده
بلدية الحلابات
ساره موسى محمد العثمان
لانا فلاح عواد العثمان
بلدية الهاشمية الجديدة
امال ناصر سليمان الفقير
ايمان محمد راضي ابو سلعوم
جميله عبد الرحمن صادق ناصر
رزان عبد الكريم جوهر الشرفة
سعاد عبد القادر محمد الفسفوس
فداء محمود سليمان ابو تيم
ليلى عمر مذيب هواري
بلدية برما
سوار اياد محمود جوعان
بلدية عي
ابراهيم كامل اكريم الحلالمه
راكنه عطا عبد الكريم القراله
محمد نايل جميل الشواوره
نبال كمال مشالش القراله
محافظة المفرق
المنذر احمد عايش العليمات
رامي صلاح الدين حسن اسماعيل
عامر ناجح حسن الشاعر
محمود مقبل محمود الخزاعله
هيثم نايل احمد الخوالده
محافظة جرش
احمد عبدالله محمد خوالدة
احمد محمد احمد نمر
محمد عاطف محمد الشبلي
هاشم يوسف عيسى الحتامله
محافظة عجلون
تماضر عبد الله حسن المومني
رائده محمد عبد الله المومني
سائده زاهي علي الطيفور
سمر مصطفى علي المومني
دبلوم إدارة لوازم ومستودعات
اقليم وسط
براء ابراهيم طه خلف
ياسر بركات مبروك الطوارشة
محافظة اربد
ليث محمد طالب الفياض
محمد غازي محمود الربيع
دبلوم ادارة المكاتب والمعلومات
محافظة الطفيلة
احمد سليمان محمد الزغيبات
دبلوم اقتصاد منزلي
محافظة مادبا
امان موسى ذياب ابو شنار
هناء محمود يونس ابو مرعي
دبلوم الهندسة الالكترونية
اقليم وسط
محمد عادل خالد الفقير
محمد عبد الفتاح عبد الكريم الخطيب
دبلوم الهندسة البحرية
محافظة العقبة
محمد علي محمد الجماعين
هاشم ناصر هاشم الشمايله
دبلوم الهندسة الكهربائية
محافظة المفرق
خليل كامل خليل جمعة
عبد الله سالم احمد الشديفات
دبلوم الهندسة الكيماوية
اقليم وسط
فيصل هيثم سليمان قشطاوي
محمد عمر حسن الخضور
محمود نايل محمود الاسمر
دبلوم الهندسة المدنية
بلدية الحلابات
عبد الرحيم محمد عبد الرحيم سقلاوي
بلدية جرش الكبرى
سماح انور حسن عطايا
صدام محمد خلف ابو ملحم
محمد اعقيلان احمد القيسي
محمد رضوان علي الشبلي
محمد مصطفى محمد حوامده
مؤنس مروان علي عليان
دبلوم الهندسة المعمارية
بلدية الشعلة
ريم عزالدين حسين طوالبه
دبلوم الهندسة الميكانيكية
اقليم وسط
عبد الرحمن جمال سلام علي
دبلوم تربية ابتدائية وطفل
محافظة اربد
ابتسام طلال عبد الله الجيزاوى
امنه محسن شحادة الشرمان
تمام عبدالكريم محمد الفقيه
ميسر عايد علي جباعته
محافظة العاصمة
اخلاص يوسف اسماعيل كتكت
ايناس عبد الكريم محمد رمضان
رانيه ربحي عبد المنعم رزق
رائده مسعف محمود دعابس
رجاء حسن محمود حماد
ساره يوسف عبد الرحمن ابزيع
سماهر عارف سالم السكارنه
عبله حسين اسماعيل المقوسي
منى مصباح احمد نبهان
ناريمان محمد موسى عيسى التميمي
نيفين هارون عثمان ابو زيتونه
هناء محمود نجيب برماوي
دبلوم تربية خاصة وتأهيل
محافظة الزرقاء
خوله احمد ابراهيم اخميس
شاديه محمد خليف الزيود
شرين حلمي محمد ابو رواع
شيماء توفيق رمضان ابو عجلان
غادة وليد عبد الكريم المومني
غدير جميل نمر الياسين
فاطمه محمد طاهر ابو الخير
ناريمان فريد صبحي عيشه
هبه غالب عبد الله غباين
محافظة الطفيلة
اسماء عبد الوهاب فلاح القطيمات
شاديه اعبيد حسن البدور
كوثر هاني محمد النظامي
دبلوم تربية وتعليم
محافظة العاصمة
رنا عايش محمود ابوسيف
رويده ابراهيم مساعد ابو جلال
هناء احمد دخيل السردي
ولاء عبد القادر صالح ابو ربيع
دبلوم تغذية وتصنيع غذائي
محافظة العاصمة
اريج عمر سماره سماره
خلود عبد الحليم احمد العتيبي
رندا مصطفى نمر ابو هنطش
مها فارس احمد ابو فارس
دبلوم علم اجتماع
محافظة البلقاء / لواء الشونة الجنوبية
عنود طلال عبد الرحيم العلاوين
غاده محمد احمد العبيد
فاطمه محمد يوسف الدباس
محافظة الزرقاء
ازدهار محمد سلامه القراله
خلود زهير محمد المجالي
كوثر مازن احمد الشمايله
مريم محمد محمود عليوه
محافظة عجلون
ابتسام احمد محمد الصمادي
انشراح عبد الفتاح علي الزغول
رهام علي محمد الزغول
زها عبد الكريم حسن نجادات
دبلوم فنون جميلة
بلدية طبقة فحل
رامي محمد علي كنعان
زينب حمد مرشد عبد الله
عمران فلاح حسن الثعلبي
نوفان ساري نواف ابو شحرور
دبلوم محاسبة
بلدية الرصيفة
خديجه حسين حسن غزال
رشا مصطفى العبد عرفه
علياء محمد طاهر علي
مرام خالد محمد محمد
منال عبد الرحيم سليم سلامه
محافظة اربد / لواء الاغوار الشمالية
محمد نزمي محمد عبد القادر
محافظة الزرقاء
ابراهيم خليل ابراهيم ابراهيم
حمزه راجح احمد عبد الله
علي شفيق حسن ابو جودا
هاشم محمد مصطفى خميس
محافظة المفرق
دعاء محمد عبد الله عقله
هيا سامي قاسم العناسوه
محافظة عجلون
رضوان سامر رضوان الصمادي
معاذ احمد بشير زغول
معتز نادر محمد الصمادي
محافظة معان / لواء البتراء
اميره محمد عيد السلامين
دبلوم مختبرات وتحاليل طبية
محافظة المفرق
اسلام عبد الكريم دريبي المساعيد
حنان مروان جمعه ابو عريد
دبلوم مكتبات وتوثيق+مصادر تعليمية ومكتبات
محافظة العاصمة
محمد فايز يوسف الثوابيه
هيثم عبد الوهاب غصاب السكارنه
ياسر فهد محمد العياش
يوسف محمد علي الرحامنه
دبلوم نظم المعلومات الإدارية
محافظة المفرق
انس مالك خليل الجلاد
دبلوم هندسة المساحة
بلدية الشعلة
خالد احمد يوسف خزاعله
عمران عثمان محمد طوالبه
بلدية الوسطية
احمد رياض عبد القادر ابو الفول
محمد نعيم سليمان الرياحنه
بلدية ايل الجديدة
ايهم حابس دويشر ابو شتال
ضياء الدين محمد سالم النعيمات
محافظة جرش
رامي حسني احمد عطايا
محمد عامر عبد الرواشده
مصطفى رائد يوسف الكايد
معاذ عثمان حسن حساين
دبلوم هندسة الميكاترونكس
يزن صلاح الدين محمد حرز الله
دبلوم هندسة تكنولوجيا الصناعات الكيماوية
طارق عبد الله مطلق المبيضين
عمر محمد عليان علاونه
عيسى عبد الكريم عيسى الزغول
يزن عاطف احمد العزه
ماجستير مكتبات وتوثيق+مصادر تعليمية ومكتبات
محمد ناصر سعيد عويضه
ياسمين حامد محمود حرب
اسماء الناجحين في الامتحان الالكتروني الذي تم عقده في ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 2-5-2023
بكالوريوس احصاء
محافظة العاصمة
سنان وائل محمد عواده
بكالوريوس الابنية والانشاءات
بلدية القويرة الجديدة
سلطان سلامه علي ابو جعيبه
ماجد عبد الله محمد العويضات
محافظة الزرقاء / لواء الرصيفة
احمد جمعه تيهي العمرو
امنه امين محمد المناسيه
اميمه مخلد صالح اللحاويه
براءه حمدى احمد المعايطه
دعاء منصور مسعود ابو قديرى
بكالوريوس العلاج الوظيفي
محافظة الزرقاء
اريج هاشم محمد حمد الله
مادلين محمد احمد شقره
ميرفت جاسر محمد مصطفى
نهدى حسين نايف الحوامده
ولاء جمال سلامة حماد
بكالوريوس اللغة العربية وآدابها
محافظة العاصمة
احمد محمد عبد الله العمايره
ايهم حسن مصطفى عبد ربه
بشار حسين عاهد حسان
بشار عبد الرحمن ربحي الهرش
صهيب احمد عبد ايوب
عبد الرحمن ابراهيم حسين صدقه
عبد الرحمن وليد امين البس
علي سيف محمود السرى
فارس محمد يوسف الشيحان
محمود ابراهيم محمد جعاب
معتز عيسى حسن ابو توبه
منصور نصير سليمان ابو ليله
موسى ناصر موسى الصويص
بكالوريوس الهندسة الصناعية
محافظة العقبة
حمزة فاروق احمد العزام
محمد سمير رباح المبيض
معز العرب مشهور مرزوق التخيمي
بكالوريوس الهندسة الكهربائية
بلدية جرش الكبرى
ربيع امين عبد الرحمن عتوم
زيد زياد محمد بنات
محافظة الكرك
عبد الله نضال عبد الله الفريجات
سائد سلطي سعد الربضي
عمر حمدان احمد القطامين
ميساء محمد خلف رماضنه
بكالوريوس الهندسة المدنية
محافظة اربد
احمد بشير سليمان البشايرة
ايهم عمر محمد علاونه
مروان محمود سالم الزعبي
بكالوريوس الهندسة المعمارية
محافظة اربد
حنين معاذ يوسف القيام
راشد صالح علي الشرمان
طارق هادى احمد كنعان
محافظة معان
رهف امجد محمد ابو جري
سمى خالد عبد المطلب الحسنات
مروة ايمن فايز الشراري
بكالوريوس الهندسة الميكانيكية
بلدية حوشا الجديدة
عمر محمد فرحان بني خالد
معتز حمدان قاسم بني خالد
بكالوريوس تأمين
احمد عبدالله احمد الصغير
ايمان عبد الفتاح محمد ابو عون
بلقيس طه عبد الكريم العثامين
جهاد عمر احمد الغول
ذوابه عبد الله محمد العرينات
رحمه نادر ابراهيم موسى
رنا حماد عبد الغني عبده
سنان محمد عبدالله الخريسات
كرم خليل محمود العوامله
نضال احمد ساير العواوده
بكالوريوس تمريض
محافظة الكرك
زيد محمد كامل الخطيب
عبادة ياسين عبدالحميد الرماضين الحباشنه
مجدى سميح عبد الهادى البوات
بكالوريوس حقوق
بلدية جرش الكبرى
صالح عبد الله صالح العتوم
غاده محمد سعيد يوسف
فراس محمد موسى عتوم
منى سالم علي بني مصطفى
محافظة الزرقاء / لواء الرصيفة
رائد محمد عطا الله العمرو
نضال عايد عيد المعارفه
وجدان توفيق ابو سته ابو وندي
بكالوريوس صحافة واعلام
محافظة العاصمة
سعاد منير محمد ابو ظلام
صدام عيسى محمد اليحيى
بكالوريوس طب
بلدية الرمثا الجديدة
جعفر صلاح صالح صدقه
بكالوريوس علاج طبيعي (معالجة حكمية وتأهيل)
محافظة البلقاء
اماني انور انطون شحاده
حليمه فليح حمود الخرابشة
محافظة الكرك
عبيده ابراهيم عواد المصاروه
بكالوريوس علم اجتماع
بلدية بني هاشم
ذياب عبد الله ناصر الشرفات
بكالوريوس علم نفس وارشاد
محافظة الزرقاء
المثنى يوسف خليف القلاب
المنتصر بالله عبد الحليم علي حيمور
ايمن نضال عبده مفرح
محمود احمد صالح عبد الغني
بكالوريوس علوم الحاسب الآلي
بلدية الوسطية
صفاء فوزي عبد الله عمري
بلدية جرش الكبرى
ايناس مصطفى علي الصمادي
دعاء علي سليم مساعده
محمد سليمان عبدربه غطاشه
محافظة العاصمة
ايمن عمر شحاده عبد المجيد
باسم حامد عبد العظيم غبون
علاء صلاح محمد ابو خليل
اسمهان احمد عبد الله جوارنه
بكالوريوس فنون جميلة
ديانا خالد بدرى الشرع
سناء محمد ذيب علاونه
نانسي نواف منصور عبيدات
هنادى حسين عبد الرحمن المطلق
بكالوريوس محاسبة
محافظة جرش
هند عمر صالح الرحيمي
بكالوريوس هندسة الاتصالات
اقليم وسط
اريج محمد عبد الله ابو عياش
سهيل عبد ربه محمد الزواهره
شيرين حمد فندى البدور
ميرفت احمد سلمان القيسي
نعيم سعيد وهبة عوض
اريج حسين محمود بني عبد الغني
غفران ابراهيم صالح العمرى
ناتاشا رضوان عبدالله شطناوي
نجود عدنان يوسف حواشين
بكالوريوس هندسة الحاسبات الالكترونية
بلدية جرش الكبرى
امل عمر سليمان الزعبي
بكالوريوس هندسة الطاقة المتجددة(جامعيون)
بلدية الرصيفة
احمد زهير احمد العجيمي
عمر محمود عليان مصطفى
بكالوريوس هندسة الطرق
بلدية جرش الكبرى
عمر علي عبد المحسن بنات
بكالوريوس هندسة المساحة
محافظة الزرقاء / لواء الرصيفة
ريم حامد نزال السيايده
بكالوريوس هندسة الميكاترونكس
محافظة الزرقاء / لواء الرصيفة
امل محمد عواد العمرو
محافظة العاصمة
امجد جمال محمد القواسمه
عبد السلام ماهر عبد السلام الظاهر
عطا سهيل عطية السقا