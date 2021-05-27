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الخميس، 27-05-2021 08:48 ص

بعد نجاح حملة التطعيم ضد كورونا

إعلان منطقة البحر الميت وجهة سياحية آمنة

البحر
البحر الميت


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي، الخميس، منطقة البحر الميت كوجهة سياحية آمنة بعد نجاح حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

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وأضاف خلال تصريحات صحافية ، أن "أكثر من 2300 شخص من العاملين  ومقدمي الخدمات السياحية في منطقة البحر الميت تلقوا جرعتي مطعوم كورونا".


وأشار الهندي، في تصريحات سابقة، إلى أنه "سيتم الاتفاق مع الجهات المعنية بضرورة عدم السماح بالدخول إلى المنشآت الفندقية في البحر الميت لمن لم يتلقَ اللقاح ضد فيروس كورونا اعتبارا من الشهر المقبل".


وزاد "الجمعية ستواصل جهودها بإعطاء اللقاح لجميع العاملين في القطاع السياحي في جميع محافظات المملكة، خاصة السياحية منها لتكون وجهات آمنة أمام السياح".


 




 

 


 

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