إعلان منطقة البحر الميت وجهة سياحية آمنة

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي، الخميس، منطقة البحر الميت كوجهة سياحية آمنة بعد نجاح حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.



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وأضاف خلال تصريحات صحافية ، أن "أكثر من 2300 شخص من العاملين ومقدمي الخدمات السياحية في منطقة البحر الميت تلقوا جرعتي مطعوم كورونا".



وأشار الهندي، في تصريحات سابقة، إلى أنه "سيتم الاتفاق مع الجهات المعنية بضرورة عدم السماح بالدخول إلى المنشآت الفندقية في البحر الميت لمن لم يتلقَ اللقاح ضد فيروس كورونا اعتبارا من الشهر المقبل".



وزاد "الجمعية ستواصل جهودها بإعطاء اللقاح لجميع العاملين في القطاع السياحي في جميع محافظات المملكة، خاصة السياحية منها لتكون وجهات آمنة أمام السياح".

