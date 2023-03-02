الخميس 02-03-2023
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الخميس، 02-03-2023 11:32 ص

إعلان من السفارة الاردنية في القاهرة

خخخ


الوكيل الإخباري - تعلن السفارة الأردنية في القاهرة، عن إتاحة الخيار أمام طالبي الخدمات القنصلية لإنجاز أغلب المعاملات دون الحاجة للحضور إلى مبنى السفارة.

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وأضافت أنه "يمكن لطالب/ة الخدمة إرسال الوثائق المطلوبة لإنجاز الخدمة القنصلية عبر أحد الفروع المعتمده لدى السفارة لشركة "أرامكس" للشحن السريع واستلامها على العنوان المحدد من قبل طالب/ة الخدمة (بتكلفة مخفضة مقدارها  120 جنيها مصريا تتقاضاها الشركة مقابل إرسال واستلام المعاملات من أي محافظة مصرية)، على أن يتم تسديد قيمة الرسوم القنصلية للخدمة المطلوبة من خلال منافذ شركة "فوري" أو الدفع مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني للسفارة وارفاق إيصال الدفع مع الوثائق المطلوبة ".


وبالنسبة للمعاملات والوثائق المراد تصديقها واستخدامها في المملكة، وفرت السفارة أيضاً إمكانية تقديمها عن طريق شركة "أرامكس"، بسعر مخفض، وإرسالها مباشرة إلى المملكة بعد إنجازها لدى السفارة  على العنوان المحدد من قبل طالب/ة الطلب دون الحاجة لمراجعة السفارة خلال أي مرحلة من مراحل إنجاز المعاملة.


للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالخدمات القنصلية التي تقدمها السفارة والمعاملات التي يمكن إنجازها عن بعد وعن  آلية العمل المعتمدة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسفارة أنقر : هنا 


 




 

 


 

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