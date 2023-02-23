السفير الأردني في القاهرة يبحث التعاون مع الأكاديمية العربية لعلوم النقل البحري

الوكيل الإخباري - بحث السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة اليوم الخميس مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار في الاسكندرية أوجه التعاون والتبادل الثقافي.

اضافة اعلان



واستعرض الجانبان سبل ومسارات التعاون العلمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية الأردنية والأكاديمية، التي تُعد من أبرز بيوت الخبرة في المجالات الأكاديمية المتخصصة في التعليم والتدريب والاستشارات المتصلة بعلوم وتكنولوجيا النقل البحري، والمؤسسات النوعية تحت مظلة جامعة الدول العربية.



وثمّن السفير العضايلة هذه المبادرة من الأكاديمية العربية، وما تتميز به من حضورٍ فاعل وسمعةٍ تعليمية في المجالات المتخصصة، ما أهلها لتخريج طلبة بقدراتٍ تعليمية وفنية تحتاجها سوق العمل في مختلف قطاعات النقل البحري والعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والهندسة الصناعية وكذلك في مجال التدريب والاستشارات.



بدوره، عرض الدكتور عبدالغفار مسيرة الأكاديمية وتطورها وخططها المستقبلية وترتيبها في التصنيفات الدولية، وشراكاتها مع الجامعات والمراكز العلمية العالمية، والفرص المتاحة للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية الأردنية.



وفي هذا الإطار، أكد عبد الغفار حرص الأكاديمية العربية على إقامة علاقات تعاون مع المؤسسات التعليمية الأردنية كافة إلى جانب التبادل الطلابي، مؤكداً أن الأكاديمية ستقدّم خصوصات تفضيلية للطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة في التخصصات التي تقدمها الأكاديمية.



وتجول العضايلة يرافقه الملحق الثقافي في السفارة الأردنية الدكتور عبدالله الحراحشة في مختلف مرافق الأكاديمية.



وأشار السفير في كلمة له خلال انطلاق النسخة السادسة من مسابقة رالي مصر للجامعات لريادة الأعمال والشركات الناشئة، إلى أهمية هذه البرامج في دعم الشباب العربي والابتكار باعتبارهم مستقبل الأمة العربية، وتوفير منصة تنافسية تشجّع الشباب على الالتحاق بركب الابتكار والاتجاه نحو قطاع ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، بما يؤهلهم ويعزز من قدراتهم في دخول سوق العمل وتحقيق الذات والتغلّب على المعيقات.



وتستهدف المسابقة نشر الوعي عن مفاهيم ريادة الأعمال وأهميتها وتشجيع الطلاب في المرحلة الجامعية على إقامة مشاريع ناشئة خاصة بهم وتنمية مهاراتهم الفكرية، وكذلك أصحاب الابتكارات من الشباب.