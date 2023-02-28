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الثلاثاء، 28-02-2023 02:34 م

إعلان نتائج الترشيح الأولي للمنح الهنغارية للعام الدراسي 2023 / 2024- رابط

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الوكيل الاخباري- تنفيذاً لمذكرة التفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة التعليم العالي  والبحث العلمي وحكومة هنغاريا ممثلة بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة حول التعاون في مجال المنح الهنغارية للسنوات 2022-2024، رشحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (803) طالباً وطالبة ممن استكملوا طلبات التسجيل للمنحة للعام الدراسي 2023 / 2024، وذلك حتى تتم دراسة ملفاتهم من قبل الجامعات الهنغارية تمهيداً لقبول (400)  طالب منهم بشكل نهائي.

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 حيث يمكن للطلبة الذين تقدموا بطلبات الدخول على الرابط التالي للاطلاع على النتيجة:


https://rce.mohe.gov.jo/Hungary2023/results


علماً بأن عدد المتقدمين بطلبات للمنح الهنغارية للعام الدراسي  2023 / 2024 بلغ (1466) طالباً وطالبة منهم (901) طالباً حققوا شروط الوزارة من حيث امتحان اللغة الانجليزية (IELTS / TOEFL iBT)) وكذلك شروط الجانب الهنغاري.


ويمكن من خلال الرابط التالي استعراض جدول يبين أعداد المتقدمين والمرشحين، والحدود الدنيا لعلامات امتحاني اللغة الانجليزية  (IELTS / TOEFL iBT) التي رُشح الطلبة على أساسها  بشكل مبدئي لكل برنامج دراسي:  bit.ly/3ZdW7Ks

 

 

 

 

 




 

 


 

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