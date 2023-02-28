إعلان نتائج الترشيح الأولي للمنح الهنغارية للعام الدراسي 2023 / 2024- رابط

الوكيل الاخباري- تنفيذاً لمذكرة التفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحكومة هنغاريا ممثلة بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة حول التعاون في مجال المنح الهنغارية للسنوات 2022-2024، رشحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (803) طالباً وطالبة ممن استكملوا طلبات التسجيل للمنحة للعام الدراسي 2023 / 2024، وذلك حتى تتم دراسة ملفاتهم من قبل الجامعات الهنغارية تمهيداً لقبول (400) طالب منهم بشكل نهائي.

اضافة اعلان



حيث يمكن للطلبة الذين تقدموا بطلبات الدخول على الرابط التالي للاطلاع على النتيجة:



https://rce.mohe.gov.jo/Hungary2023/results



علماً بأن عدد المتقدمين بطلبات للمنح الهنغارية للعام الدراسي 2023 / 2024 بلغ (1466) طالباً وطالبة منهم (901) طالباً حققوا شروط الوزارة من حيث امتحان اللغة الانجليزية (IELTS / TOEFL iBT)) وكذلك شروط الجانب الهنغاري.



ويمكن من خلال الرابط التالي استعراض جدول يبين أعداد المتقدمين والمرشحين، والحدود الدنيا لعلامات امتحاني اللغة الانجليزية (IELTS / TOEFL iBT) التي رُشح الطلبة على أساسها بشكل مبدئي لكل برنامج دراسي: bit.ly/3ZdW7Ks

