الثلاثاء 16-03-2021
الوكيل الاخباري
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إعلان هام صادر عن إدارة السير

الثلاثاء، 16-03-2021 11:07 ص

إعلان هام صادر عن إدارة السير

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الوكيل الإخباري- نشرت إدارة السير، في صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إعلانا عن موعد تقديم  الخدمات الإدارية في مبنى الادارة وكافة الأقسام في المحافظات.

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وجاء به "ونود أن ننوه بأن مواعيد تقديم الخدمات الإدارية في مبنى الادارة وكافة الأقسام في المحافظات أصبح خلال ساعات الدوام الرسمي:


من الساعة 8:30 صباحاً ولغاية الساعة 2:00 مساءً، لأيام الأحد ولغاية الأربعاء


ومن الساعة 8:30 صباحاً ولغاية الساعة 1:00 ظهراً، ليومي السبت والخميس


علماً بأن خدماتنا الميدانية تقدم على مدار الساعة


في حال وقوع حادث سير، أو للحالات الطارئة يمكنكم الاتصال على هاتف: خدمة الطوارئ الموحد (911)".



 




 

 


 

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