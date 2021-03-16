إعلان هام صادر عن إدارة السير

الوكيل الإخباري- نشرت إدارة السير، في صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إعلانا عن موعد تقديم الخدمات الإدارية في مبنى الادارة وكافة الأقسام في المحافظات.

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وجاء به "ونود أن ننوه بأن مواعيد تقديم الخدمات الإدارية في مبنى الادارة وكافة الأقسام في المحافظات أصبح خلال ساعات الدوام الرسمي:



من الساعة 8:30 صباحاً ولغاية الساعة 2:00 مساءً، لأيام الأحد ولغاية الأربعاء



ومن الساعة 8:30 صباحاً ولغاية الساعة 1:00 ظهراً، ليومي السبت والخميس



علماً بأن خدماتنا الميدانية تقدم على مدار الساعة



في حال وقوع حادث سير، أو للحالات الطارئة يمكنكم الاتصال على هاتف: خدمة الطوارئ الموحد (911)".









