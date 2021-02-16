رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي : مؤشرات الوضع الوبائي غير مريحة

الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي، سعد الخرابشة، الثلاثاء، إن الأردن قد يكون في بداية موجة أخرى من وباء كورونا، لكن يجب الانتظار حتى حلول نهاية الأسبوع للتأكد.

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وأضاف الخرابشة أن مؤشرات الوضع الوبائي غير مريحة، بسبب ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع نسبة الإيجابية في الفحوص.



ولفت الخرابشة إلى إنّ اللجنة لم تبحث أي قرار لإغلاق منشآت أو التراجع عن قرار فتحها، حتى الآن.



وأشار، إلى عدم وجود دراسات تبين أن للسلالة الجديدة دور في ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس بين الحالات المكتشفة.



وذكر الخرابشة، وجود ارتفاع في عدد الإصابات بعد الاستقرار الذي استمر 4 أسابيع، ووجود طفيف في عدد الوفيات والإدخالات إلى المستشفيات.



ودعا إلى تشديد الإجراءات الوقائية على مستوى المنشآت والمواطنين، والتحقق من عزل المصابين في منازلهم والحيلولة دون تحركهم طالما يعانوا أعراض المرض، تجنبا إلى العودة للإغلاقات.



كما دعا أصحاب المنشآت إلى الالتزام بتطبيق أوامر الدفاع والإجراءات الوقائية.



