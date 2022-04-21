إغلاق مطعم بالعقبة لانتهاكه حرمة شهر رمضان المبارك



الوكيل الاخباري - قرر محافظ العقبة، محمد الرفايعة، إغلاق أحد المطاعم العاملة في مدينة العقبة؛ وذلك لانتهاكه حرمة شهر رمضان المبارك من خلال تقديم الطعام والشراب في ساعات النهار أمام المطعم.



وأكد المحافظ، اليوم الخميس، أن لجنة التفتيش والمراقبة على الفنادق والمطاعم ضبطت المطعم وهو يقدم وجبات طعام خلال ساعات الصيام، وجرى تحويل صاحب المطعم للقضاء، ومن ثم سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية بحقه لضمان عدم تكرار أفعاله مستقبلاً.

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