الثلاثاء 2025-06-03 10:25 ص
 

وزير الأوقاف: البدء بتفويج الحجاج الأردنيين إلى عرفات على دفعات مساء الأربعاء

أرشيفية
أرشيفية
 
الثلاثاء، 03-06-2025 09:11 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة عن بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى مشعر عرفات غداً الأربعاء، وذلك على دفعات منظمة، لضمان راحة وسلامة الحجاج في ظل الازدحام وظروف الطقس.اضافة اعلان


وأكد الخلايلة عبر برنامج "الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، أن كوادر الوزارة تعمل على قدم وساق لتأمين جميع احتياجات الحجاج داخل المخيمات في عرفات ومنى، خصوصاً في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة يوم عرفة.

وقال الوزير إن الوزارة جهزت المخيمات بكافة المتطلبات والخدمات الأساسية، من مياه باردة، ووجبات غذائية، وخدمات صحية ولوجستية، لتوفير بيئة آمنة ومريحة للحجاج الأردنيين، وتمكينهم من أداء المناسك بكل يسر وسهولة.

كما شدد الخلايلة على أهمية التزام الحجاج بالتعليمات الصادرة عن البعثة الإدارية لوزارة الأوقاف، مبيناً أن هذه التعليمات تهدف أولاً إلى حماية الحجاج صحياً وتنظيمياً، وثانياً إلى ضمان أداء المناسك بشكل صحيح وعلى هدي النبوة.
 
gnews

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