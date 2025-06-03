وزير الأوقاف: البدء بتفويج الحجاج الأردنيين إلى عرفات على دفعات مساء الأربعاء

وأكد الخلايلة عبر برنامج "الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، أن كوادر الوزارة تعمل على قدم وساق لتأمين جميع احتياجات الحجاج داخل المخيمات في عرفات ومنى، خصوصاً في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة يوم عرفة.
وقال الوزير إن الوزارة جهزت المخيمات بكافة المتطلبات والخدمات الأساسية، من مياه باردة، ووجبات غذائية، وخدمات صحية ولوجستية، لتوفير بيئة آمنة ومريحة للحجاج الأردنيين، وتمكينهم من أداء المناسك بكل يسر وسهولة.
كما شدد الخلايلة على أهمية التزام الحجاج بالتعليمات الصادرة عن البعثة الإدارية لوزارة الأوقاف، مبيناً أن هذه التعليمات تهدف أولاً إلى حماية الحجاج صحياً وتنظيمياً، وثانياً إلى ضمان أداء المناسك بشكل صحيح وعلى هدي النبوة.
وزير الاوقاف: بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى عرفات غدا الأربعاء وجميعهم بخير #برنامج_الوكيل #سوشال_الوكيل #حج2025 pic.twitter.com/qCHsQl2C47— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 3, 2025
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