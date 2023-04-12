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الأربعاء، 12-04-2023 07:41 م

إغلاق مطعم ونتافة دجاج بالشمع الأحمر في المفرق

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الوكيل الاخباري - أغلقت لجنة السلامة العامة في محافظة المفرق، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، محلين تجاريين في المحافظة بالشمع الأحمر.

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وفي التفاصيل، بينت اللجنة اليوم الأربعاء، أنها قامت بإغلاق محل نتافة دواجن بالشمع الأحمر في منطقة الحمراء؛ بسبب عدم التزامها بالسقوف السعرية المحددة من وزارة الصناعة والتجارة، مشيرة إلى أن إغلاق مطعم بالشمع الأحمر، جاء بسبب وجود مواد غذائية في ظروف غير صحية.


وأكدت اللجنة استمرارية عملها في الرقابة على المحال التجارية كافة، ونتافات الدواجن بهدف ضمان حصول المواطنين على غذاء صحي وسليم.




 




 

 


 

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