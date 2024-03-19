الأربعاء 20-03-2024
الوكيل الاخباري
 

هنية: الاحتلال يسعى لتخريب المفاوضات

الاحتلال: صاروخ كروز من البحر الأحمر سقط بإيلات

الامن العام : وفاتان بحادث تدهور

محافظ المفرق يتفقد مدى توفر السلع الغذائية في أسواق البادية الشمالية الشرقية

إربد: المجلس الأمني في الطيبة يناقش قضايا مجتمعية

اجتماع يناقش واقع التعليم التربوي في تربية لواءي الطيبة والوسطية

روسيا : إجلاء أكثر من 9 آلاف طفل من مدينة بيلغورود

كتائب القسام توقع جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح في محيط مجمع الشفاء

شهيدان فلسطينيان برصاص إسرائيلي في بيت لحم ونابلس

توجيهات من مدير الامن العام بشأن المتقاعدين العسكريين

الثلاثاء، 19-03-2024 04:27 م

إغلاق وإنذار منشآت بالزرقاء وإتلاف مواد غذائية

1710854713501


الوكيل الإخباري - أغلقت كوادر لجنة السلامة العامة في محافظة الزرقاء، بالتنسيق مع فرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، منشأة غذائية، وأوقفت منشأة ثانية جزئياً عن العمل، فيما تم إنذار ثلاث منشآت أخرى، بسبب مخالفتها للمعايير والاشتراطات الصحية اللازمة.اضافة اعلان


وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور، إن اللجنة أتلفت خلال جولاتها الميدانية على الأسواق والمحال التجارية 50 كيلوغراما من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب المنشآت المخالفة.

وأكد الجبور أن الجولات الميدانية للجنة مستمرة على مدار 24 ساعة، للتأكد من ‏مطابقة المواد الغذائية لمواصفات المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق المواصفات والمعايير الصحية اللازمة التي تضمن صحة وسلامة غذاء المواطن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني 4

الامن العام : وفاتان بحادث تدهور

222

محافظ المفرق يتفقد مدى توفر السلع الغذائية في أسواق البادية الشمالية الشرقية

اربد

إربد: المجلس الأمني في الطيبة يناقش قضايا مجتمعية

1

اجتماع يناقش واقع التعليم التربوي في تربية لواءي الطيبة والوسطية

11

توجيهات من مدير الامن العام بشأن المتقاعدين العسكريين

5

ولي العهد يقيم مأدبة إفطار للفوج الثالث من شباب وشابات برنامج "خطى الحسين"

أخبار متعلقة
نن

فتى الزرقاء يطل بفيديو.. كاشفاً كيف قطعوا يديه وفقأوا عينه

63846388633265155336

رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح مجمع مدارس الغباوي

220246165933539943582

إغلاق منشأة وإتلاف 200 كغم مواد غذائية في الزرقاء

14-1024x768

أوقاف الزرقاء: إنشاء 4 مساجد جديدة بتكلفة 1,2 مليون دينار

image

اعتبارا من الشهر المقبل .. آلية جديدة لصرف حقن المضادات الحيوية -تفاصيل

fec855acfc9c208d5a2e6564c5943c3e

إتلاف 497 كيلوغراما من المواد الغذائية بالزرقاء