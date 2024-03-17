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الأحد، 17-03-2024 03:21 م

أوقاف الزرقاء: إنشاء 4 مساجد جديدة بتكلفة 1,2 مليون دينار

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الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة، إن 4 مساجد جديدة باشرت بإقامة الصلاة فيها مع بداية شهر رمضان المبارك، بتكلفة مليون و250 ألف دينار، فيما خصصت المديرية 5 آلاف دينار لفرش عدد من المساجد.

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وأشار الى أن المديرية زودت 350 مسجدا بأئمة لأداء صلاة التراويح بالتعاون مع القضاء الشرعي والجامعات والتربية والتعليم.


وأكد أن المديرية تطبق رؤية ورسالة وأهداف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية التي تسعى إلى التميز والإبداع في العمل الإسلامي، حيث يتم تنفيذ البرامج خلال شهر رمضان المبارك من خلال خطة تشغيلية تحاكي الخطة الاستراتيجية للوزارة.


وبين الحراحشة لـ(بترا)، أن الوزارة رفدت المديرية بخمسة أئمة وستة مؤذنين قبل شهر رمضان، وتم تكليف مفتشي المناطق في الأقضية والألوية لمتابعة المساجد وموظفيها ولجانها والعقارات الوقفية ولجان الزكاة.


ولفت الى استمرار الدروس الفقهية خلال شهر رمضان في الفقه الشافعي في المساجد الرئيسة، وكذلك استمرار عمل لجان الزكاة ومضاعفة جهودها في استقبال زكاة المال والنذور وصدقة الفطر.


وأشار إلى أن المديرية نظمت المجالس العلمية الهاشمية في الزرقاء بالتعاون مع الجامعات والإفتاء ومشاركة الأئمة من حملة المؤهلات العلمية، فيما تم تنفيذ مبادرات ثقافية واجتماعية ومسابقات في الحفظ والإتقان، فضلا عن التعاون مع الشركاء لتنظيم إفطار جماعي للأيتام.


ولفت إلى تعاون مجلس المحافظة لتغطية جزء من حاجة المساجد للطاقة الشمسية، وعقد امتحانين لدور القرآن الكريم التي يزيد عددها على 200 دار، إلى جانب الاستعداد لبرنامج ليلة القدر بالتعاون مع مديرية الوعظ والإرشاد في الوزارة وتجهيز مصليات العيد في المدارس والملاعب والساحات.

 




 

 


 

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