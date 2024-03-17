الأحد 17-03-2024
الوكيل الاخباري
 

عباس: الأولوية بالنسبة لنا منع اجتياح مدينة رفح

إغلاق منشأة وإتلاف 200 كغم مواد غذائية في الزرقاء

رئيسة المفوضية الأوروبية: غزة تواجه مجاعة ولا يمكن أن نقبل بذلك

نتنياهو: لن نترك المدنيين محاصرين في رفح

الصحة العالمية: الظروف التي يعيشها أهل غزة غير إنسانية

14 مخالفة بحق منشآت تجارية في إربد منذ بداية شهر رمضان

وفاة الفنان المصري ياسر الشرقاوي

ارتفاع عدد الشهداء من الأسرى الفلسطينيين إلى 14 شهيداً منذ 7 اكتوبر الماضي

فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق في إربد الاثنين - أسماء

5 تعليمات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم

الأحد، 17-03-2024 08:08 م

إغلاق منشأة وإتلاف 200 كغم مواد غذائية في الزرقاء

220246165933539943582


الوكيل الاخباري - أغلقت كوادر لجنة السلامة العامة في محافظة الزرقاء، بالتنسيق مع فرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، منشأة غذائية ونبهت 4 منشآت أخرى، فيما أتلفت 200 كيلوغرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك ومخالفة للاشتراطات الصحية.اضافة اعلان


وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور، إن اللجنة أتلفت خلال جولاتها الميدانية على الأسواق والمحال التجارية 200كيلوغرام من المواد الغذائية التي أغلبها من السكاكر والشوكولاتة، لافتا الى أنه تم إيقاف وتنبيه 5 منشآت، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب المنشآت المخالفة.

وأكد الجبور أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق المواصفات والمعايير الصحية اللازمة التي تضمن صحة وسلامة الغذاء للمواطن، مشددا على أن الجولات الميدانية على الأسواق مستمرة، للتأكد من ‏مطابقة المواد الغذائية لمواصفات المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
file

14 مخالفة بحق منشآت تجارية في إربد منذ بداية شهر رمضان

JWmX9AU51FeS8IW657TriCn3XhSScWwQQH8Ju5qk

وزارة الاستثمار تنظم جلسة للتعريف بآلية الشراء والتظلم

1710684970771

رئيس الوزراء يستقبل وزير الخارجية السنغافوري

15-10

فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق في إربد الاثنين - أسماء

620234162623338382070

5 تعليمات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم

320232315239105637535

وزير الزراعة: الهدر الغذائي في الأردن يقدر بـ93 كيلوغراما لكل فرد في العام

أخبار متعلقة
14-1024x768

أوقاف الزرقاء: إنشاء 4 مساجد جديدة بتكلفة 1,2 مليون دينار

image

اعتبارا من الشهر المقبل .. آلية جديدة لصرف حقن المضادات الحيوية -تفاصيل

467222

إزالة بسطات على الأرصفة بإربد

fec855acfc9c208d5a2e6564c5943c3e

إتلاف 497 كيلوغراما من المواد الغذائية بالزرقاء

B1211

لأول مرة بالاردن.. برنامج بكالوريوس تقني في تكنولوجيا الزراعة العضوية الذكية

main_image65f04e26c4822

محافظ الزرقاء يتفقد الاسواق الشعبية