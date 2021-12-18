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السبت، 18-12-2021 01:23 م

إغلاق 23 منشأة و114 مخالفة في الزرقاء

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الوكيل الإخباري - أغلقت كوادر الشؤون الصحية في بلدية الزرقاء 23 منشأة لمخالفتها أمر الدفاع رقم 32 ولمدة أسبوع لغايات تصويب أوضاعها وتحرير 114 مخالفة أوامر الدفاع.

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وقال رئيس لجنة بلدية الزرقاء حسن الجبور  إن الكوادر الرقابية و التفتيشية في دائرة الشؤون الصحية أغلقت 23 منشأة تجارية خلال الأسبوع الماضي لعدم التزامهم بتنفيذ أمر الدفاع رقم 32 لعدم تلقي العاملين فيها لقاح كورونا سواء الجرعتين أو التخلف عن الجرعة الاولى وتحرير 114 مخالفة أوامر دفاع.


وأضاف أن الكوادر الرقابية والتنفيذية المختصة تنفذ جولات ميدانية رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية ومختلف المؤسسات للتأكد من مدى التزام أصحابها والعاملين فيها بالإجراءات والاشتراطات الصحية.


وأكد أنه لن يتم التهاون مع المخالفين الذين لم يتلقوا اللقاح وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم حفاظا على سلامة الجميع.


من جهته قال مدير الشؤون الصحية في بلدية الزرقاء زيد الزواهره إن سبب إغلاق المنشآت جاء لمخالفتهم أمر الدفاع رقم 32 لسنة 2021 ، والذي ينص على التزام العاملين بالمنشأت بكافة اشكالها بتلقي جرعتي لقاح كورونا .


 




 

 


 

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