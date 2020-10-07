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الأربعاء، 07-10-2020 07:30 م

إغلاق 4800 منشأة ومخالفة 2300 مواطن لعدم الالتزام بأمر الدفاع 11

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الوكيل الاخباري - تكثف فرق الرقابة المشتركة على المنشآت في مختلف مناطق المملكة أعمالها الميدانية للتأكد من الالتزام بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وأمر الدفاع 11 بما يعزز الجهود المبذولة للتصدي لوباء كورونا.
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وبحسب تقرير الرصد اليومي الذي تعده وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، أغلقت فرق الرقابة المشتركة حوالي 4800 منشأة وحررت نحو 14 ألف مخالفة منذ بدء اجراءات فرض الحظر في آذار الماضي حتى أمس لعدم التزامها بأحكام التشريعات وأمر الدفاع 11 ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الصحية.
وتجاوز عدد المنشآت التي جرت زيارتها في مختلف مناطق المملكة 200 ألف منشأة.

وفي سياق متصل، بلغ عدد المواطنين الذين جرى مخالفتهم لعدم الالتزام بأمر الدفاع 11، 2300 مواطن في مختلف المحافظات.

وأكدت الوزارة أهمية التزام المواطنين ومرتادي المحلات التجارية والمنشآت بالتباعد وارتداء الكمامات وإجراءات السلامة العامة حيث أن عمليات الرقابة التي تقوم بها كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية تشمل متابعة الالتزام بالتباعد بين مرتادي المنشآت وتوفير مستلزمات السلامة العامة بخاصة ارتداء الكمامات.

وتتولى عمليات الرقابة لجان مختصة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية؛ مثل وزارات الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والبيئة والسياحة والإدارة المحلية وأمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس ومديرية الأمن العام بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بالاضافة إلى جولات خاصة تقوم بها العديد من تلك الجهات.


 




 

 


 

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