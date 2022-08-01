إغلاق 5 منشآت غذائية وإيقاف 17 في العقبة ومعان والبترا

الوكيل الإخباري

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- أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء 5 منشآت غذائية مخالفة وأوقفت 17 منشأة عن العمل وذلك ضمن حملة ميدانية لخلية التفتيش والمراقبة اليومية المشددة استهدفت منشآت غذائية في محافظة العقبة ومعان ولواء البترا خلال اليومين الماضيين.وأوضح مدير عام المؤسسة، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أن مفتشي الخلية نفذوا نحو مئتي كشف ميداني على منشآت غذائية متنوعة من مطاعم ومخابز ومحال حلويات وملاحم ومحال دواجن ومجمدات ومحال ومعامل ألبان وأجبان ومراكز بيع مواد غذائية ومتاجر واستراحات ضمن حملة رقابية موسعة تضمنت عمليات تحرٍ ومتابعة نوعية استمرت حتى ساعات متأخرة من مساء أمس الأحد.وأشار مهيدات إلى أن الحملة الميدانية صاحبها إجراءات رقابية مشددة شملت إتلاف كمية من المواد الغذائية قدرت بنحو 500 كيلو غرامًا وشملت مناطق الشوبك والحسينية والبتراء وٱذرح والمنشية والاشعري وجرين وبصطة وفرذخ والقويرة والمريغا ودبة حانوت والعباسية والحميمة والراشيدية والديسي ورم ووادي موسى والشارع السياحي ومعان امتداد شارع ٱذرح وشارع فلسطين وشارع الجامعة.وأضاف، أن حملات خلية التفتيش مستمرة وستشمل عدة مناطق في مختلف محافظات المملكة ضمن خطة عمل ممنهجة وبما يعزز جهود المؤسسة الرقابية الروتينية وحملاتها الرقابية الدورية التي تنفذها فرق الرقابة والتفتيش في مختلف فروع المؤسسة في محافظات المملكة وما يرتبط بذلك من عمليات مراقبة وتتبع مكثفة، لضمان انسياب غذاء ودواء آمن وسليم للمواطنين.