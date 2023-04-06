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إلغاء عطاءين لتزويد مدارس بأنظمة شمسية

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الخميس، 06-04-2023 08:09 ص

إلغاء عطاءين لتزويد مدارس بأنظمة شمسية

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الوكيل الإخباري - ألغت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أخيرا عطاءين كانت طرحتهما نهاية العام الماضي لتزويد مدارس حكومية في المملكة بأنظمة طاقة شمسية وكفاءة طاقة.

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وأعلنت الوزارة عن إلغاء عطاء الشراء الخاص بمشروع تصميم وتركيب وربط وتشغيل وفحص أنظمة طاقة متجدد، وأنظمة كفاءة الطاقة (أنظمة تكييف، وسخانات شمسية) للمدارس الحكومية في إقليم الجنوب، وآخر للمدراس في إقليمي الشمال والوسط.


وقال المدير التنفيذي للصندوق رسمي حمزة “الإلغاء سببه أمور فنية في عروض الشركات المقدمة له وأنها لم تكن مطابقة للمعايير التي حددتها الوزارة وفيها بعض المخالفات وذلك أدى إلى استثناء عدد كبير من الشركات لعدم مطابقتها للشروط.


وبين أن ذلك حصر أعداد الشركات الداخلة في التأهيل في شركة واحدة أو شركتين فقط ما يجعل الأمر وكأنه تلزيما.


وبين أن إجمالي عدد المدارس التي تم شمولها بخدمات صندوق الطاقة خلال 6 سنوات بلغ 157 مدرسة في مختلف المحافظات، وبكلفة بلغت نحو 11 مليون دينار إذ اشتملت هذه الخدمات على برامج ترشيد الطاقة وحفظ الطاقة مثل عزل الأسقف والنوافذ وتركيب أنظمة سخانات شمسية وأنظمة طاقة متجددة، وأنظمة تدفئة وتبريد لإيجاد بيئة صفية مناسبة للتعلم.


وعن المدارس التي يخطط لتزويدها بهذه الخدمات العام الحالي فيقدر بـ 17 مدرسة بحسب حمزة، حيث يجري التنسيق وزارة التربية والتعليم لتربيات تزويدها بعد الغاء العطاء والنظر في إمكانية اعادة طرحه.

 




 

 


 

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