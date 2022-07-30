إنطلاق فعاليات معسكر الكشافة والمرشدات بمراكز شبابية بإربد

الوكيل الاخباري- انطلقت في مركز شباب وشابات كفر الماء ومركز شباب دير أبي سعيد اليوم، فعاليات معسكر الكشافة والمرشدات والعمل التطوعي، بمشاركة 25 شابًا وشابة في كل مركز، ضمن الفئة العمرية من 15-17 عامًا، وذلك ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2022.

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واشتملت فعاليات اليوم الأول على التعريف بأهداف الحركة الكشفية ودورها بتحقيق العديد من الأهداف الشبابية المرجوة، ومنها ، صفات الكشاف، صيحات وأناشيد وألعاب كشفية، إضافة إلى محاضرة توعوية حول الصحة الدوائية وعمل مسابقات رياضية لتنشيط قدرات المشاركين العقلية والجسدية.



ويهدف المعسكر إلى تجذير قيم العمل التطوعي ودعم وتبني الإعمال التطوعية الشبابية والمجتمعية الخلاقة والجديدة، ودعم الأفكار الإبداعية وإطلاقها حيز التنفيذ.



وفي نهاية المعسكر تم تنفيذ العديد من النشاطات الكشفية وتسليم الجوائز للمشاركين بفعاليات المعسكر.