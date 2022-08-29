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الإثنين، 29-08-2022 01:52 م

إنطلاق فعالية مسير درب الأردن 2022

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الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات إنطلاق فعالية "مسير درب الأردن 2022.اضافة اعلان


وأكد عربيات، أهمية هذه الفعالية، مبينا أن إنطلاق "مسير درب الأردن 2022" سيشمل الفترة من 14 شهر أكتوبر القادم حتى 24 شهر نوفمبر العام الحالي، وذلك بهدف استقطاب السياح الأجانب المهتمين بهذا النوع من السياحة، وإلى الترويج كذلك لهذا النوع من السياحة داخليا.

وبين أن العوائد على المجتمعات المحلية ضمن المسار ستكون إيجابية، كما يتوقع أن يكون هناك ردود فعل إيجابية للذين سيقومون بالتجربة، وذلك بالنظر إلى التجارب السابقة للمشاركين.

من جهته بين أمين عام وزارة السياحة والاثار الدكتور عماد حجازين فتح باب التسجيل لمسير درب الأردن 2022.

وقال حجازين إن هذا المسير أداة مهمة لترويج السياحة الداخلية ضمن هذا النوع من السياحة، والتي تتضمن السير على الأقدام من أقصى الشمال (أم قيس) إلى أقصى الجنوب (العقبة).

 




 

 


 

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