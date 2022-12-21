إنقاذ حياة طفل انقطع تنفسه بعد ابتلاعه لجسم غريب في اربد

الوكيل الإخباري - استطاع فريق طبي متخصص من مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري وبالتعاون مع مستشارين من الخدمات الطبية الملكية استخراج جسم غريب من القصبات الهوائية لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات ،بعد توقف عملية التنفس لديه.



وقال مدير المستشفى العميد الطبيب سهل الحموري اننا نسعى وبشكل مستمر لتقديم الخدمة الطبية النوعية والمميزة للمرضى بالتشارك مع الخدمات الطبية الملكية التي تثري المستشفيات الطرفية بكل ما هو جديد ومتقدم ويصب في مصلحة المريض.



وبين مستشار جراحة الأطفال العقيد الطبيب عامر الابراهيم انه عند تشخيص الحالة تبين وجود جسم غريب في القصبات الهوائية عالق منذ ثلاثة شهور مما ادى إلى الإغلاق الكامل للقصبة الهوائية فتقرر استخراج الجسم الغريب،والحمد لله كللت العملية بالنجاح والمريض حالته الصحية جيدة .‏

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وذكر أخصائي الصدرية المقدم الطبيب زكريا الشرادقة ان من مثل هذه الحالات قد تحدث للأطفال نتيجة الكلام أثناء البلع مما يتسبب بانقطاع التنفس.



وأشار والد الطفل إن ابنه كان يعاني من إلتهاب وأعراض متكررة لمدة ثلاثة أشهر بعد أن كان يأكل بذور وعندها راجعنا قسم الطوارئ في مستشفى الأمير راشد بن الحسن وتم تشخيص حالته الصحية وتم إجراء اللازم،وعبر ذوي الطفل عن امتنانهم وشكرهم للخدمات الطبية الملكية على الجهود المبذولة من قبلهم لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمرضى.



