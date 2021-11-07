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الأحد، 07-11-2021 12:44 م

اتفاقية تعاون بين الوطنية للتشغيل وكلية الخوارزمي

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وَقعّت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وكلية الخوارزمي الجامعية التقنية، وبالتعاون مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، اتفاقية تعاون في مبنى كلية الخوارزمي.

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ووقعّ الاتفاقية عن الشركة الوطنية مديرها العام العميد الركن فؤاد علي العياصرة، وعن كلية الخوارزمي رئيس هيئة المديرين الدكتور محمد أمين القدومي ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات الأستاذ الدكتور قيس سفاسفة.


وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال دعم التدريب المهني والتقني من خلال تلبية متطلبات القطاعات المختلفة من الموارد البشرية المؤهلة، وذلك بتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة والمنسجمة مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، منها برنامج الدبلوم الفني الذي يُعد أحد البرامج الفنية المستخدمة ضمن منظومة التعليم والتدريب، والذي يهدف إلى إعداد فنيين مهرة في مجالات تطبيقية عملية يحتاجها سوق العمل.


كما تهدف الاتفاقية إلى تنفيذ برنامج تجريبي لمسار الدبلومات الإنجليزية بتخصصات تنسجم مع احتياجات سوق العمل والمعتمدة دولياً ومحلياً.


يشار إلى أن الوطنية للتشغيل والتدريب تسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى الارتقاء بمستوى التدريب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وبما يساهم في إعداد وتدريب شباب الوطن وتأهيلهم في مختلف المجالات.

 

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