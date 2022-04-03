الأحد 03-04-2022
الوكيل الاخباري

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الأحد، 03-04-2022 01:59 م

اتفاقية لإنشاء مستشفى تعليمي خلال أسبوع او أسبوعين

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الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم أنه سيتم توقيع الاتفاقية الخاصة بإنشاء مستشفى تعليمي خلال أسبوع او أسبوعين بتمويل من صندوق الاستثمارات السعودي.

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وأضاف الخصاونة، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق برنامج التشغيل الوطني، حضره "الوكيل الإخباري" أنه جرى توقيع عدة اتفاقيات مع جهات عربية وأجنبية مهتمة بالعمل في الأردن سواء في مجال الطاقة المتجددة أو الهيدروجين الأخضر، حيث يوجد جهات دولية تجري دراسات استكشاف وجرى توقيع اتفاقيات معهم للعمل في الأردن.


وأكد أن الحكومة وصلت في مشاوراتها إلى مراحل نهائية في جلب استثمارات عربية وحل مشاكل مشاريع متعثرة عبر تدخلات حكومية لتحقيق النجاح مثل مشاريع أبراج السادس.

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