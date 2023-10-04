اتفاقية لدعم الطيران العارض لزيادة أعداد السياح الفرنسيين للأردن

الوكيل الإخباري - وقعت هيئة تنشيط السياحة، مع شركة "توب أوف ترافل" الفرنسية، اليوم الأربعاء، اتفاقية دعم للطيران العارض إلى الأردن، تهدف إلى زيادة أعداد السياح الفرنسيين للمملكة.

اضافة اعلان



وجاءت الاتفاقية، وفق بيان للهيئة، ضمن المشاركة في معرض السياحة العالمي "توب ريزا" المنعقد في باريس.



وقال وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة مكرم القيسي، إن الاتفاقية ستنعكس إيجاباً على أرقام السياح الفرنسيين الذين سيزورون الأردن، مشيرا إلى أنه سيجري تسيير رحلات طيران عارض من أكثر من 20 مقاطعة فرنسية إلى عمّان والعقبة.



من جانبه، بين مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، أن الهيئة تحرص على دعم رحلات الطيران العارض ضمن برامج حوافز تشجيعية، وتسهيلات تسهم في تعزيز جذب السائح من فرنسا إلى الأردن، متوقعا أن تشهد السياحة الفرنسية للأردن زيادة مميزة خلال العام المقبل.