اتفاقية لرفد مستشفى السلط الجديد بكوادر طبية

الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية عميد كلية الطب الدكتور نضال يونس، اليوم السبت، أن اتفاقية وقعتها الجامعة مع وزارة الصحة أخيرا، لرفد مستشفى الحسين (السلط الجديد) بكوادر طبية، ستشكل نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وقال خلال محاضرة نظمتها الجامعة للمجتمع المحلي في مدينة السلط اليوم السبت، للتعريف بكلية الطب وعيادات البلقاء التخصصية، إن الجامعة ستزود مستشفى السلط الجديد بكل ما يحتاجه من أطباء متخصصين لتغطية عيادات مسائية لمعالجة المرضى وإجراء عمليات إضافة، و تعليم الأطباء المقيمين والطلبة ما سيجعله مستشفى تحويليا وتعليميا متقدما.

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