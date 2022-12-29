اتفاق أردني مصري جديد بشأن دخول الشاحنات والحافلات أراضي البلدين

الوكيل الإخباري - اتفق الأردن ومصر على استمرار العمل بآلية دخول الشاحنات والبرادات أراضي كلا البلدين لمدة عامين لتنتهي في 31/12/2024 بالدخول محملة أو فارغة إلى أراضي البلدين والعودة محملة أو فارغة عبر خط (العقبة- نويبع)



كما اتفق الجانبان، خلال اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية – المصرية المشتركة للنقل البري آلية دخول الحافلات الأردنية والمصرية إلى أراضي البلدين، على استمرار العمل بآلية دخول الحافلات الأردنية والمصرية بين البلدين الحاصلة على تصريح تشغيل خط نقل ركاب في كلا البلدين، طبقاً لما هو معمول به وحتى 31/12/2024، شريط مراجعة (جمارك نويبع) عند الدخول والخروج لغاية التسجيل.

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واكد الجانبان على ضرورة الإسراع في تشغيل معامل الفحص المختبري في ميناء نويبع، كما ناقش الجانبان خط نقل بري بحري جديد يربط موانئ البحر الأحمر المتوسط بميناء العقبة.



وترأس الجانب الأردني أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني فيما ترأس الجانب المصري الرئيس التنفيذي لجهاز النقل البري الداخلي والدولي المهندس سيد متولي.





