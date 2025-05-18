الأحد 2025-05-18 09:01 م
 

إقرار الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي حول الشباب والسلام والأمن

جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان
جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان
 
الأحد، 18-05-2025 08:27 م
الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقرار الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2250) حول الشباب والسلام والأمن 2027 -2025م.اضافة اعلان


ويأتي إقرار الخطَّة استكمالاً للجهود التي قادها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، التي أثمرت عن تبنِّي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2015م القرار رقم 2250 الذي تقدَّم به الأردن حول الشباب والسلام والأمن، بهدف إشراك الشباب وتعزيز مساهماتهم في صناعة السلام المستدام.

وتهدف الخطة الوطنية التي أعدتها وزارة الشباب لتفعيل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الشباب والسلام والأمن إلى تطوير الأطر المؤسسية وتعزيز الجاهزية للتعامل بفاعلية مع قضايا الشباب المتعلقة بالسلام والأمن، وتزويدهم بفرص حقيقية لتطوير قدراتهم، مثل: دعم ريادة الأعمال، وتطوير المهارات القياديّة، وتعزيز الشموليّة، وتلبية الاحتياجات الخاصة بفئات الشباب بمن فيهم ذوو الفرص المحدودة وذوو الإعاقة واللاجئون.

وقد اُعدَّت الخطة التي تشارك في تنفيذها وزارات ومؤسسات حكومية لتخدم تحقيق الإطار العام للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023-2028)، من خلال تنسيق الجهود الوطنية نحو أهداف الاستراتيجية العربية وبناء ثقافة السلام في المنطقة والعالم، وسيعزز هذا النهج من إسهام الأردن في إرساء السلام والأمن في المنطقة، وتعزيزهما في العالم العربي، ومعالجة التحديات المتعلقة بالشباب.

ويؤكد القرار رقم 2250 على الدور الفاعل للشباب في تعزيز واستدامة السلام والأمن، كما يسلط الضوء على محاور رئيسية للعمل وهي: المشاركة، الحماية، الوقاية، الشراكات، وإعادة الإدماج، حيث توفر هذه المحاور إطاراً عاماً لمشاركة الشباب كفاعلين رئيسين في جهود بناء السلام والأمن.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي قتلى وجرحى في انفجار بمركز شرطة بمدينة الميادين السورية

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية

جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية إقرار الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي حول الشباب والسلام والأمن

علما الاردن وسوريا

أخبار محلية الحكومة توافق على إنشاء مجلس أردني سوري للتنسيق الأعلى

مستشفى الطفيلة الحكومي

أخبار محلية مستشفى الطفيلة الحكومي يستأنف إجراء عمليات القسطرة القلبية المبرمجة

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

البرلمان العربي

عربي ودولي البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في مقديشيو

الاحتلال

فلسطين الاحتلال يطلق النار على مركبة غرب نابلس



 
 





الأكثر مشاهدة