توضيح هام حول أسعار القهوة في الأردن حتى نهاية 2025

11:04 ص

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الوكيل الإخباري- طمأن ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، جمال عمرو، المواطنين بشأن أسعار القهوة في السوق المحلي، مؤكدًا أنه لا يتوقع حدوث أي ارتفاع في الأسعار خلال الثلاثة أشهر القادمة، وقد يستمر هذا الاستقرار حتى نهاية العام الجاري. اضافة اعلان





وأوضح عمرو في تصريحات خاصة لـ "الوكيل الإخباري"، أن إنتاج البرازيل من القهوة في عام 2025 جيد، حيث تُعد البرازيل أكبر منتج عالمي للبن، في حين أن باقي الدول المنتجة مثل فيتنام، كولومبيا، الهند، وإثيوبيا، لم تصدر بعد أرقامًا واضحة حول حجم الإنتاج.



وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه السوق العالمي حاليًا هو ارتفاع الاستهلاك العالمي وزيادة الطلب على القهوة، وخاصة في حال دخول الصين بشكل واسع في استهلاك القهوة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار عالميًا.



ورغم هذه التحديات، أكد عمرو أن السوق الأردني لن يشهد ارتفاعًا في أسعار القهوة في الوقت الراهن، وذلك بسبب توفر أنواع وأسماء تجارية جديدة في السوق، مما يخلق حالة من التنافس تدفع الشركات الكبرى للمحافظة على حصتها السوقية دون اللجوء إلى رفع الأسعار، حتى لا تفقد شريحة من المستهلكين.



واختتم حديثه بالقول إن هذا التنافس الإيجابي في السوق المحلي يعزز من استقرار الأسعار ويمنع ارتفاعها، على الأقل في المدى القريب.

