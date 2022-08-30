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الثلاثاء، 30-08-2022 03:38 م

اجتماع ثانٍ مع المطورين المؤهلين لمشروع الناقل الوطني

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الوكيل الإخباري -عقد وزير المياه والري المهندس محمد النجار، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثاني مع المطورين المؤهلين لمشروع الناقل الوطني.

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واستمع النجار خلال الاجتماع، الذي يسبق تقديم العروض المقرر في 31 تشرين الأول المقبل، إلى استفسارات المطورين للمشروع حول جميع الإجراءات القانونية والمالية والنقدية والفنية التي ستسهل إحالة العطاء والبدء بالإنشاءات في موعدها المقرر في غضون 15 شهرا من الآن.


وبين النجار، أن مشروع الناقل الوطني يُعد من أولى أولويات الحكومة لتأمين مياه الشرب للمواطنين، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالإسراع بتنفيذ المشاريع التي تضمن تحقيق الأمن المائي الوطني، خاصة في ظل الزيادة السكانية في المملكة التي يقدر عدد سكانها حاليًا بحدود 11 مليون نسمة.


وأكد أن المشروع يتيح للوزارة تنفيذ خططها الاستراتيجية المتعلقة بتحسين واقع المياه الجوفية، ومشاكل الضخ الجائر من الآبار الجوفية لاستعادة قدرتها على التخزين المائي عبر السنوات المقبلة.

 


 




 

 


 

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