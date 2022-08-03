المياه: معان أول من سيستفيد من مشروع الناقل الوطني

الوكيل الإخباري - أكد مساعد شؤون الإعلام والاتصال في وزارة المياه والري عمر سلامة، أن محافظة معان على رأس أولويات قطاع المياه وأنها أول من سيستفيد من مشروع الناقل الوطني.

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وقال خلال ورشة حول للسباكة لسيدات محافظة معان، إن الوزارة تعمل من خلال شركة مياه العقبة (المملوكة لوزارة المياه والري) على تحقيق تحسن نوعي في مستوى الخدمات المقدمة في المحافظة، وذلك من خلال مشاريع جديدة تشمل تطوير خدمات المياه والصرف صحي.



وأضاف أنه تمت المباشرة بتنفيذ مشروع تحسين الشبكات بقيمة 2,5 مليون دينار بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل الشبكات مشاريع الفارة بقيمة 11 مليون يورو، وكذلك تشغيل عدد من الآبار بقدرة تشغيلية 250 م3/ساعة، مشيرا إلى أن العمل جار على حفر وتشغيل 7 آبار بقدرة تشغيلية 400 م3/ساعة ستكون جاهزة بداية العام القادم، بالإضافة إلى أنه يجري تنفيذ مشاريع تحسين شبكات المياه والصرف الصحي بقيمة 4,5 مليون دينار.

وأشار سلامة إلى اهمية مشاركة المرأة في قضايا المياه من خلال أعمال السباكة والصيانة المنزلية وعملية الاحتساب المائي، لما لها دور كبير في زيادة الوعي ورفع كفاءة الاستخدام بما يحقق الوعي المائي والمحافظة عليها.



من جهته أشاد مدير إدارة مياه محافظة معان المهندس محمد العسوفي، بجهود المواطنين وتعاونهم، حيث تم افتتاح مركز خدمات للزبائن في وسط المدينة للتسهيل على المواطنين لتحقيق نافذة واحدة للخدمة والدفع الإلكتروني.



