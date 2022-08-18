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الخميس، 18-08-2022 04:26 م

اجتماع يبحث آليات تعزيز خدمات الصحة المدرسية

ما_هي_مهام_لجنة_الصحة_المدرسية_في_المدارس_الأردنية؟


الوكيل الإخباري - بحثت وزارة الصحة آليات العمل المشتركة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة التربية والتعليم، لتحسين مجال الوضع الصحي التغذوي في المدارس وتعزيز خدمات الصحة المدرسية، استعدادًا للعام الدراسي 2022 - 2023.

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وهدف الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، وحضره مدير مديرية الصحة المدرسية، الدكتور محمد المعايعة، ومسؤول المقاصف والمدرسية والتغذية الدكتورة أروى قراقيش، ومدير مديرية المناطق في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة نغم الحوراني، ورئيس قسم المتابعة المهندس عمر العدوان، ورئيس قسم المقاصف المدرسية والهلال الأحمر في إدارة التعليم العام/ وزارة التربية والتعليم الدكتور هاشم الزعبي، ورئيس قسم التعليم العام وشؤون الطلبة ورئيس اللجنة الصحية في إدارة التعليم الخاص/ وزارة التربية والتعليم شوكت الزغول، لوضع آلية عمل مشتركة وتوسيع النطاق بهدف المتابعة والإشراف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية بالمقاصف المدرسية التابعة للقطاعين العام والخاص في جميع محافظات المملكة.


وأكد الاجتماع استمرار شراكة المؤسسات الاستراتيجية والمنظمات والجهات المانحة لتدريب وبناء قدرات الكوادر الصحية والتربوية، ورفع الوعي بالاشتراطات الصحية بالمقاصف وأماكن تحضير الطعام والمطابخ الإنتاجية والأغذية المسموح والممنوع بيعها بالمدارس ودعم برامج الصحة المدرسية المختلفة.


وذكرت وزارة الصحة أن مديرية الصحة المدرسية باشرت بتنفيذ زيارات ميدانية على المراكز الصحية لتفقد جاهزيتها بتقديم الخدمات الصحة المدرسية، والمتمثلة بتقديم النصح والإرشاد للطلاب، لا سيما الرسائل التثقيفية المتعلق بالكشف الطبي وصحة الفم الأسنان، والبرنامج الوطني للمطاعيم للفئات المستهدفة من الطلاب، وصولا إلى جاهزية أقسام الصحة المدرسية في المدارس ومراعاة أسس السلامة والصحة المدرسية والمقاصف، والذي سيكون من خلال ضباط ارتباط في أقسام التغذية والصحة المدرسية التابعين لوزارة التربية والتعليم.

 




 

 


 

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