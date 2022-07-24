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الأحد، 24-07-2022 10:33 ص

الهواري: تطبيق آخر التوصيات لمحاربة أسباب الوفاة بأمراض القلب

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري على أهمية التعاون مع جمعية القلب الأمريكية لتطبيق آخر التوصيات القائمة على الأدلة والبراهين لإنقاذ الحياة ومحاربة الأسباب الرئيسة للوفاة المتمثلة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

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جاء ذلك لدى لقاء الوزير الهواري اليوم الأحد، بالفريق الممثل لجمعية القلب الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي ضم المدير العام لبرامج الجمعية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور رامي خطار ومدير برنامج الجمعية في الشرق الأوسط الدكتور محمد المزين، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية بالوكالة الدكتور عماد أبو يقين ومديرة التعليم والتدريب الدكتورة رهام الحمود.


وأضاف الهواري أنه تم تدريب ما يقارب (1200) من الكوادر الصحية من مختلف محافظات المملكة خلال السنة الأخيرة على برنامج دعم الحياة الأساسي المعتمد من جمعية القلب الأمريكية. 


وأشار الهواري إلى سعي وزارة الصحة إلى زياد عدد المتدربين من الكوادر الطبية في جميع مستشفياتها خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه ولتحقيق ذلك ستسعى الوزارة لإيجاد مراكز تدريبية لهذه الغاية في إقليم الشمال والجنوب، كما سيتم زيادة أعداد الدمى التدريبية وزيادة أعداد المدربين المعتمدين من جمعية القلب الامريكية وكذلك اضافة برنامج دعم الحياة المتقدم للبالغين Advanced Cardiac Life Support. 


من جهته أشاد فريق الجمعية بالجهود المبذولة من قبل المركز التدريبي لبرامج دعم الحياة التابع لوزارة الصحة في تطبيق أحدث وأعلى معايير التدريب وذلك لرفع جودة وكفاءة عمل الكوادر الصحية للتعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ.


وشكر الفريق الممثل لجمعية القلب الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا المركز التدريبي لبرامج دعم الحياة التابع لوزارة الصحة على استضافتهم برنامج تدريب هيئة التدريس المعتمد من جمعية القلب الامريكية، والذي يهدف إلى تطوير مدربي المدربين ضمن أحدث المعايير العالمية في التدريب. حيث شارك في هذا البرنامج مندوبين عن جميع القطاعات الصحية في الأردن مثل وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الخاصة ومركز الحسين للسرطان.


وفي نهاية اللقاء تم تسليم مدير المركز التدريبي لبرامج دعم الحياة في وزارة الصحة أمجد أبو زاكية شهادة تقدير موقعة من جمعية القلب الامريكية والدرع الخاص بالجمعية.

 




 

 


 

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