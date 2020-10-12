اجراء مبشر حول السيطرة على انتشار فيروس كورونا في المملكة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - بؤر عديدة ظهرت لفيروس كورونا في الاونة الاخيرة بعدد من مناطق المملكة استدعى ذلك اقامة عزل لبعض تلك البؤر كان منها غور الصافي ومناطق في الزرقاء .

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ادارة الازمات صرحت وعلى لسان العميد مازن الفراية مدير عمليات خلية أزمة كورونا ان هناك مناطق في المملكة ووفق التوصيات الصحية يجب عزلها لعدم تفشي كورونا وسيتم العزل لمدة اسبوع ويتم بعدها اجراء تقييم لنتائج ذلك العزل .

وبعد انتهاء فترة العزل المفروض على بعض تلك المناطق ومنها غور الصافي والزرقاء جاءت النتائج المبشرة والتي اشارت وفق ادارة الازمات الى تراجع حالات الاصابة بفيروس كورونا نتيجة العزل الذي تم فرضه لمدة اسبوع .

ويرى مراقبون ان سياسة العزل والحظر للبؤر الساخنة ربما تقلل من عدد الاصابات بالشكل المطلوب .



