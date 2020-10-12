الإثنين 12-10-2020
الوكيل الاخباري

تركيا: 58 وفاة و1614 إصابة بفيروس كورونا

تسجيل 14 إصابة كورونا جديدة في جرش

تربية الرصيفة تعود للعمل واستقبال المراجعين غداً

انهيار بوابة المفرق بسبب سقوط الدعامات الحديدية

إيطاليا تسجل 39 وفاة و4619 إصابة جديدة بكورونا

الجزائر تسجل 8 وفيات و153 إصابة جديدة بكورونا

التعليم العالي تعلن عن نتائج الانتقال للمستفيدين من مكرمة العشائر

شاهد اخر فيديو نشره الوزير معن القطامين

اغلاق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بعد اصابة عدد من موظفيها بكورونا

الخصاونة : اختيار شخصية طبية قريباً تستطيع إدارة ملف كورونا




الإثنين، 12-10-2020 11:39 م

اجراء مبشر حول السيطرة على انتشار فيروس كورونا في المملكة

409f16a6-7f41-44da-9ca7-5d27dd789653


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - بؤر عديدة ظهرت لفيروس كورونا في الاونة الاخيرة بعدد من مناطق المملكة استدعى ذلك اقامة عزل لبعض تلك البؤر كان منها غور الصافي ومناطق في الزرقاء .

اضافة اعلان
 

ادارة الازمات صرحت وعلى لسان العميد مازن الفراية مدير عمليات خلية أزمة كورونا ان هناك مناطق في المملكة ووفق التوصيات الصحية يجب عزلها لعدم تفشي كورونا وسيتم العزل لمدة اسبوع ويتم بعدها اجراء تقييم لنتائج ذلك العزل .

 

وبعد انتهاء فترة العزل المفروض على بعض تلك المناطق ومنها غور الصافي والزرقاء جاءت النتائج المبشرة والتي اشارت وفق ادارة الازمات الى تراجع حالات الاصابة بفيروس كورونا نتيجة العزل الذي تم فرضه لمدة اسبوع . 

 

ويرى مراقبون ان سياسة العزل والحظر للبؤر الساخنة ربما تقلل من عدد الاصابات بالشكل المطلوب . 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1421590979imgid201635

أمانة عمان للوكيل : دفن وفيات كورونا مجاناً وتم تحديد موقع للدفن

1020201119199448748038

تسجيل 14 إصابة كورونا جديدة في جرش

وزارة التربية والتعليم

تربية الرصيفة تعود للعمل واستقبال المراجعين غداً

55

انهيار بوابة المفرق بسبب سقوط الدعامات الحديدية

1602525978324

التعليم العالي تعلن عن نتائج الانتقال للمستفيدين من مكرمة العشائر

ffff

شاهد اخر فيديو نشره الوزير معن القطامين

أخبار متعلقة
920206172845366452036

توضيح حول إيجاز كورونا اليوم

9202010234633250171564

وفاة ثانية بكورونا بالاردن اليوم

920201020202336124031

عزل 14 بناية بالزرقاء

69807347_3407407565937878_1929074579494404096_o

إغلاق مدرستين في مأدبا

920209161114637828671

تسجيل 7 اصابات كورونا في اربد

520202523209913608643

تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في مأدبا