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الثلاثاء، 23-05-2023 07:04 م

اختتام البرنامج التدريبي الخاص بالملتقى الوطني الثامن للرياديين الشباب

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الوكيل الاخباري - اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بالملتقى الوطني الثامن للرياديين الشباب 2023 تحت شعار "الريادة في التكنولوجيا"، بمشاركة 36 مشروعاً شبابياً رياديا.

وقال أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، إن الوزارة تولي الريادة والابتكار أهمية قصوى، ترجمة لمحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب، مبينا أن هذا الملتقى يأتي بعد سلسة ملتقيات ريادية أقيمت في مجالات متنوعة؛ تهدف لتوجيه الشباب نحو الريادة والإبداع والابتكار، ودعم الشباب الريادي، من خلال منحهم الفرصة للقاء والتشبيك مع مختلف المؤسسات الداعمة.

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