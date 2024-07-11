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الخميس، 11-07-2024 05:10 م

اختتام فعاليات الملتقى الوطني التاسع للرياديين الشباب

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الوكيل الإخباري - اختتمت اليوم الخميس فعاليات الملتقى الوطني التاسع للرياديين الشباب بمشاركة وزيري الشباب محمد النابلسي والبيئة الدكتور معاوية الردايدة.

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ويأتي الملتقى الذي نظمته وزارة الشباب بالشراكة مع وزارتي الاقتصاد الرقمي والريادة، والبيئة، ومركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، تحت شعار الريادة والتغير المناخي، في إطار تمكين الشباب الرياديين من تطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى مشاريع تواجه التحديات والقضايا المحلية والدولية.


وأكد النابلسي أن الملتقى جزء من برامج الوزارة المنبثقة عن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب المتعلقة بالشباب والتمكين الاقتصادي والتي تصب في ترجمة رؤى التحديث الاقتصادي، لافتا إلى أن الوزارة مستمرة بإقامة الملتقيات الريادية لتوفير مساحة للشباب لعرض أفكارهم والتشبيك مع الجهات الداعمة.


من جهته، قال أمين عام الوزارة الدكتور حسين الجبور، إن الشباب هم الأكثر قدرة على توظيف التكنولوجيا لتوفير حلول وبدائل لمواجهة مختلف التحديات.


وتضمنت الفعاليات عرض 22 مشروعا رياديا استكملت الشروط من أصل 145 مشروعا.


وكرم الجبور المشاريع الريادية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى: حيث فاز مشروع "aqua refile" للشاب أسامة مراد الذي يعنى بتصميم آلات إعادة تعبئة المياه المفلترة، فيما فاز بالمركز الثاني مشروع واصل الذي يمثل نظاما لإدارة وتنظيم عمليات طلب وتوصيل المياه والغاز من خلال تطبيقات ذكية، فيما فاز مشروع "Rfeed" بالمركز الثالث الذي يعنى بتحويل المخلفات العضوية إلى بديل بروتيني لعلف الدجاج.

 




 

 


 

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