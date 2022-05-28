اختتام فعاليات مهرجان الجميد والسمن بنسخته السادسة

الوكيل الاخباري - اختتمت اليوم السبت فعاليات مهرجان الجميد والسمن بنسخته السادسة، والذي نظمه الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية في حدائق الحسين، بمشاركة عدد كبير من الجمعيات المنتشرة في شتى مناطق البادية الأردنية.



ولاقى المهرجان الذي افتتحت فعالياته أمس الجمعة سمو الأميرة بسمة بنت علي / رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، ارتياحا ومشاركة واسعة من قبل الجمعيات الخيرية والتعاونية المشاركة فيه والمنتشرة في مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية.

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