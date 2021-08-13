اختتام معسكر سواعد الإنقاذ في لواء البترا

الوكيل الاخباري - اختتمت مديرية شباب البترا أمس الخميس فعاليات معسكر سواعد الإنقاذ الذي اقيم بالتعاون مع كوادر الدفاع المدني في البترا وشارك فيه فتيات من الفئة العمرية 15 -17 عاما.

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وقال مدير مديرية شباب البترا الدكتور خلدون الصعوب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، إن المعسكر اقيم بهدف تمكين الفتيات من مهارات الإسعاف الأولي وعمليات الإنقاذ، وتحمل المسؤولية وإدارة الأزمات، وتطبيقات عملية على شروط السلامة العامة، مشيراً إلى أن تلك التدريبات تسهم في بناء قدرات الفتيات على الممارسة العلمية لكافة الأعمال التطوعية التي تخدم المجتمع.



وأشار إلى أن المعسكر تضمن أنشطة توعوية وإرشادية، وتمارين تطبيقية على عمليات الإنقاذ والإسعاف أثناء الكوارث الطبيعية، ومهارات إطفاء الحرائق، وإدارة الأزمات، وتطبيق عملي على عمليات الإخلاء أثناء وقوع الزلازل، ومهارات ضبط النفس، إضافة إلى تنفيذ أعمال تطوعية وحملة نظافة وصيانة لبعض المرافق العامة في البترا.



--(بترا)