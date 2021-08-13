الجمعة 13-08-2021
الوكيل الاخباري

خفر السواحل الليبي ينقذ 823 مهاجرا

استمرار حظر اللقاحات الأميركية يشعل غضب الإيرانيين

إيقاف 22 شخصا بسبب حرائق الجزائر

اليمن.. جماعة الحوثي تخفض الجمارك بنسبة 49 بالمئة

البرهان : تركيا وقفت دائما إلى جانب السودان

قتلى بإطلاق نار في بليموث بإنجلترا

أمريكا تعتزم نقل موظفي سفارتها في كابل

آل البيت تحتفل بتخريج دبلوم تكنولوجيا المعلومات للطلبة الاردنيين واللاجئين السوريين

كلية طب اليرموك تطلق نسخة جديدة لموقعها الإلكتروني

سقوط صواريخ قرب قاعدة شمال العراق

الجمعة، 13-08-2021 10:45 ص

اختتام معسكر سواعد الإنقاذ في لواء البترا

unnamed


الوكيل الاخباري - اختتمت مديرية شباب البترا أمس الخميس فعاليات معسكر سواعد الإنقاذ الذي اقيم بالتعاون مع كوادر الدفاع المدني في البترا وشارك فيه فتيات من الفئة العمرية 15 -17 عاما.

اضافة اعلان


وقال مدير مديرية شباب البترا الدكتور خلدون الصعوب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، إن المعسكر اقيم بهدف تمكين الفتيات من مهارات الإسعاف الأولي وعمليات الإنقاذ، وتحمل المسؤولية وإدارة الأزمات، وتطبيقات عملية على شروط السلامة العامة، مشيراً إلى أن تلك التدريبات تسهم في بناء قدرات الفتيات على الممارسة العلمية لكافة الأعمال التطوعية التي تخدم المجتمع.


وأشار إلى أن المعسكر تضمن أنشطة توعوية وإرشادية، وتمارين تطبيقية على عمليات الإنقاذ والإسعاف أثناء الكوارث الطبيعية، ومهارات إطفاء الحرائق، وإدارة الأزمات، وتطبيق عملي على عمليات الإخلاء أثناء وقوع الزلازل، ومهارات ضبط النفس، إضافة إلى تنفيذ أعمال تطوعية وحملة نظافة وصيانة لبعض المرافق العامة في البترا.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
33ae6b6a83c95551a3f00bdb79fbca6b

الكرك: حوارية حول قامات كركية من البناة الاوائل

وزارة-العمل

مكاتب ومديريات العمل تواصل استقبال مراجعيها أيام السبت

2021-07-27_12-25-36_092500

ادراج السلط على قائمة التراث العالمي يعزز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية ومطالبات باستثماره

6202120205154728927380

آل البيت تحتفل بتخريج دبلوم تكنولوجيا المعلومات للطلبة الاردنيين واللاجئين السوريين

820212232825628602978

كلية طب اليرموك تطلق نسخة جديدة لموقعها الإلكتروني

وزارة الصحة

الصحة تعلن مراكز التطعيم وأنواع اللقاحات الجمعة - أسماء

أخبار متعلقة
820215104725295707236

حفل موسيقي أوكراني في القرية التراثية بالبترا

820213182442920955275

اختتام فعاليات النادي الصيفي الرابع بالبترا

10202027133825398918967

إعلان البترا منطقة خضراء

720211903014997049009

انطلاق فاعليات معسكر أنماط الحياة الصحية في المحافظات

720211521138244587314

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في إربد

rrrrrrrr

الأميرة دانا تلتقي السفير الألماني لدى الأردن