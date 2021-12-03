اختتام ورشة تدريبية بمستشفى الملك المؤسس تعزز من سرعة تشخيص الحالات الحرجة

الوكيل الاخباري - اختتمت بمستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي مساء اليوم الجمعة، ورشة تدريبية لأطباء قسم الباطني والطوارئ، هدفت إلى تطوير مهارات استخدام أجهزة الالتراساوند وصولاً إلى سرعة تشخيص الحالات الحرجة والطارئة.



كما هدفت الدورة التي نظمتها الدائرة الطبية في المستشفى، بالتعاون مع عمادة كلية الطب بجامعة العلوم والتكنولوجيا، إلى تقديم محاضرات علمية لتعزيز وتطوير مهارات العمل السريري للكوادر الصحية التي تعمل في أقسام العناية الحثيثة والطوارئ.

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