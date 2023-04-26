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الأربعاء، 26-04-2023 03:59 م

ارتفاع أرباح الشركة العامة الأردنية للصوامع إلى 5.3 مليون دينار

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أرباح الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين عام 2022 إلى 5.3 مليون دينار، مقارنة بـ 2.3 مليون دينار عام 2021.

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وفقا لبيان صحفي اليوم الأربعاء، وافقت الهيئة العامة للشركة ضمن مسؤوليتها المجتمعية على التبرع بـ100 ألف دينار لإنشاء مركز دفاع مدني متخصص في ميناء العقبة، وذلك خلال اجتماعها العادي الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور أنور العجارمة، وحضور أعضاء المجلس والمدير العام للشركة ومندوب مراقب عام الشركات ومندوب شركة الاستثمارات الحكومية بصفتها الهيئة العامة.


وقال العجارمة إن الشركة دخلت عامها 23 إذ أنشئت كشركة مساهمة عامة تعنى بحفظ وإدارة المخزون الوطني الاستراتيجي من الحبوب، مشيرا إلى أن الشركة من ركائز الأمن الغذائي في المملكة.


وقدم رئيس مجلس الإدارة شرحاً مفصلا عن نتائج أعمال الشركة وأدائها لعام 2022.


بدوره أشاد مندوب الهيئة العامة للشركة صهيب الصرايرة، بالنتائج المالية للشركة وجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

 




 

 


 

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