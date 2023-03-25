السبت 25-03-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار خضار في السوق المركزي اليوم

الأمن العام يُجدد تحذير المواطنين بشأن الطقس

الغذاء والدواء: تكثيف البرامج التوعوية والرقابية خلال شهر رمضان

السعودية تصدر تعليمات جديدة حول اداء مناسك العمرة في رمضان

وفيات السبت 25-3-2023

مطالب بتأجيل أقساط صندوق المرأة والإقراض الزراعي وصندوق الحج والأيتام ضريبة المبيعات

40 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 محلياً

الأشغال توضح حول صيانة طريق إربد - عمّان - جرش

الأوقاف تبدأ تسليم تصاريح الحج اعتبارا من اليوم

يمكنه محو مدينة كبيرة.. كويكب يمر اليوم بمحاذاة الأرض وهذا ما يتوقعه العلماء

السبت، 25-03-2023 11:04 ص

ارتفاع أسعار خضار في السوق المركزي اليوم

3202315151436440078552


الوكيل الإخباري - شهدت أصناف رئيسية من الخضار في السوق المركزي ارتفاعا ملحوظا اليوم السبت.

اضافة اعلان


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، حيث بلغ سعر كيلو البصل الناشف من 30–45 قرشا ، والبندورة من 10 إلى 25 قرشا، والبطاطا 27-35 قرشا، والخيار من 77 –100 قرش، والأسود العجمي من 30- 50 قرشا والليمون من 50 -100 قرش، والموز من 65 - 100 قرش.


ومن خلال النشرة بدا واضحا ارتفاع الأسود العجمي 25 قرشا، والخيار 10 قروش للكيلو، والليمون 40 قرشا للكيلو.


وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي، اليوم السبت . 3642.086 طن، توزعت على 2898.328طن خضار، 443.229 طن فواكه، و300.529 طن ورقيات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
220224133617175147326

الأمن العام يُجدد تحذير المواطنين بشأن الطقس

320232314310931127460

الغذاء والدواء: تكثيف البرامج التوعوية والرقابية خلال شهر رمضان

320231511747810125807

مطالب بتأجيل أقساط صندوق المرأة والإقراض الزراعي وصندوق الحج والأيتام ضريبة المبيعات

3202359390251571637

الأشغال توضح حول صيانة طريق إربد - عمّان - جرش

medium_2023-03-20-f3f5bca3c8

الأوقاف تبدأ تسليم تصاريح الحج اعتبارا من اليوم

IMG_3821

المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي

أخبار متعلقة
0L5A1045

استقرار أسعار الأصناف الأساسية من الخضار في السوق المركزي

0L5A5742

السوق المركزي.. ارتفاع أسعار أصناف من الخضار اليوم

ووو

مدير السوق المركزي: أسعار الخضار خلال رمضان مرتبطة بالعرض والطلب

0L5A5727

قبيل رمضان .. استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي

0L5A5725

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي

0L5A5727

ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي اليوم