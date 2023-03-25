ارتفاع أسعار خضار في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري - شهدت أصناف رئيسية من الخضار في السوق المركزي ارتفاعا ملحوظا اليوم السبت.

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وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، حيث بلغ سعر كيلو البصل الناشف من 30–45 قرشا ، والبندورة من 10 إلى 25 قرشا، والبطاطا 27-35 قرشا، والخيار من 77 –100 قرش، والأسود العجمي من 30- 50 قرشا والليمون من 50 -100 قرش، والموز من 65 - 100 قرش.



ومن خلال النشرة بدا واضحا ارتفاع الأسود العجمي 25 قرشا، والخيار 10 قروش للكيلو، والليمون 40 قرشا للكيلو.



وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي، اليوم السبت . 3642.086 طن، توزعت على 2898.328طن خضار، 443.229 طن فواكه، و300.529 طن ورقيات.