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الأحد، 11-07-2021 09:22 ص

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة إلى 7035 حالة

مستشفى1


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة حول جائحة كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 7035 حالة حتى صباح الأحد.

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ووفق الإيجاز اليومي للوزارة توفي 9826 شخصا في الأردن منذ بدء الجاحة ، بعد أن سجلت المملكة 8 وفيات السبت.


وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 756 ألفا و354 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 36 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.


كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 739 ألفا و493  حالة شفاء.


ووفق موقع 'وورلد ميترز' العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 187 مليونا و 279 ألفا و338 حالة، شفي منها 171 مليونا و254 ألف و363 حالة.
و أودى الفيروس بحياة 4 ملايين و43 الفا و20 شخصا حول العالم.


 




 

 


 

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