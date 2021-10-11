ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، أن عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن تبلغ 13 ألفا و688 حالة حتى صباح الاثنين.



ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و811 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 9 حالات وفاة أمس الأحد.



وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 833 ألفاً و471 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 41 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 808 آلاف و972 حالة شفاء.



ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 238 مليوناً و662 ألفاً و395 حالة، شفي منها 215 مليوناً و859 ألفا و207 حالات.



وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و867 ألفا و525 شخصا حول العالم.

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