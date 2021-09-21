إعطاء 23 ألف جرعة لقاح خلال يوم في الأردن

الوكيل الاخباري - أعطيت في الأردن نحو 23 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة ماضية، وفق بيانات وزارة الصحة الثلاثاء.



وتوزعت الجرعات المعطاة البالغ عددها 23325 جرعة، على 8241 جرعة أولى و15084 جرعة ثانية بحسب الأرقام الرسمية.



وبلغت حصيلة الجرعات المعطاة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي، 6847557 جرعة، توزعت على 3646683 جرعة أولى، و3200874 جرعة ثانية.



ووصل عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة، إلى 4091076 مسجلا.

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